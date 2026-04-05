Venäjä täydentää armeijansa rivejä humalaisilla

RFE/RL kertoo 36-vuotiaasta venäläisestä neljän lapsen isästä Jegor Sabinitšista, joka oli ollut viettänyt kavereidensa kanssa ryyppyiltaa Petroskoissa.

Sabinitš luuli seuraavana aamuna heränneensä selviämisasemalta, mutta kyseessä olikin armeijan värväystoimisto. Poliisi oli pidättänyt päihtyneen Sabinitšin, joka oli sitten humalassa tietämättään allekirjoittanut sopimuksen liittymisestä armeijaan.

Venäläisten ihmisoikeusjärjestön mukaan kyse ei ole yksittäistapauksesta, vaan yhä yleistyvästä ilmiöstä, jossa humalaiset miehet painostetaan tai huijataan liittymään armeijaan.

– Joko värvääjät allekirjoittavat humalaisen puolesta – esimerkiksi liikuttamalla hänen kättään tai vastaavaa – tai he saavat puhuttua hänet siihen. Kun mies selviää, värvääjä sanoo ”Katso, sinä allekirjoitit, se on siinä. Nyt se on joko kutsuntatoimisto tai vankila. Tulet mukaani tai lähdet vankilaan”, kertoo Kansalaiset ja Armeija-ihmisoikeusjärjestön Sergei Krivenko.

Eräs nimeämättömänä pysyvä asianajaja kertoo, että joskus venäläispoliisi huijaa humalaisen allekirjoittamaan värväyssopimuksen väittämällä sitä muuksi asiakirjaksi.

– Joissain tapauksissa poliisi on antanut humalaiselle sopimuksen ja sanonut sen olevan todistus ruumiintarkastuksesta. Henkilö allekirjoittaa sen ja jälkeenpäin saa tietää värväytyneensä, asianajaja kertoo.

Asianajaja kertoo, että hän on laatinut useissa tapauksissa valituksia tuomioistuimille ja syyttäjille.

– Mutta vaikka värväyssopimusta ei olisi allekirjoittanutkaan, sitä on ehtinyt jo kuolla sodassa muutaman kerran ennen kuin sen on saanut todistettua.

Raha ei enää houkuttele sotimaan

Juoppoja värvätään myös joukoittain ja laajemmin.

– Tilanne on vuosi vuodelta surullisempi, sanoo sotilasanalyytikko Aleksei Alshanski Jäähyväiset aseille- projektista.

– Se on siirtynyt pois suurista kaupungeista kyliin, haja-asutuskeskuksiin ja maaseudulle. Näillä alueilla turvallisuusjoukot – käyttäen poliisin tai tutkintakomitean kuljetusajoneuvoja – ajavat ympäriinsä mukanaan paikallisviranomaisten laatima lista etsien tarkoituksella tunnettuja alkoholisteja.

Rahalla on yhä vaikeampi houkutella ihmisiä liittymään armeijaan. Värvääjien pitää kuitenkin täyttää kiintiönsä, ja he saavat bonuksia jokaisesta värvätystä.

Päihderiippuvaisten värväämisen myötä Venäjän armeijan laatu heikkenee entisestään.

– Venäjän sotilasjohto tarvitsee tykinruokaa, ei päteviä sotilaita, toteaa Tuftsin yliopiston Venäjään erikoistunut sotilasasiantuntija Pavel Luzin.

Luzin painottaa, ettei Venäjän sotilasjohto ei puhuta uudesta liikekannallepanokierrosta, vaan pyritään ”keskittämään kaikki saatavilla olevat voimavarat sotaan.”

– Itse asiassa keskustelua käydään totalitaarisesta hallinto- ja komentojärjestelmästä siihen tarvittavista puitteista, toteaa Luzin Venäjän yhteiskunnallisesta suunnasta.