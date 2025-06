Prahan Kaarlen yliopiston professori, Venäjä-asiantuntija Sergei Medvedev ylistää Postimees -lehden haastattelussa Ukrainan taannoista iskua Venäjän sotilaslentokentille. Oppositiovaikuttaja Medvedev elää itse maanpaossa.

– Hyökkäys oli nerokas ja sillä on ennen kaikkea psykologinen vaikutus – Venäjä ei tunne itseään enää haavoittumattomaksi edes oman alueensa syvyyksissä. Lisäksi juuri Venäjän alueen laajuus ja syvyys, josta se on ollut niin pitkään ylpeä, on osoittautunut sen strategiseksi haavoittuvuudeksi. On kaukaista logistiikkaa, monia siltoja ja ylityspaikkoja, joita on vaikea valvoa ja suojella, Medvedev arvioi.

– Tämä hyökkäys määrittää koko sodan paradigman – Venäjä taistelee 1900-luvun aseilla ja Ukraina 2000-luvun aseilla, ja strategiseen ilmavoimaan voi iskeä pienillä verkkoon yhdistetyillä ja autonomisilla drooneilla, hän jatkaa.

Yksittäisillä iskuilla sotaa ei kuitenkaan lopeteta.

– Olemme tietoisia, että sota tulee todennäköisesti kestämään hyvin pitkään, ja se on osa suurta strategista sotaa, jota (Vladimir) Putin käy länttä vastaan – eli osa strategisen vastakkainasettelun skenaariota.

Medvedevin mukaan Venäjän hyökkäyssodassa ollaan vasta ”erittäin pitkän ajanjakson alussa”. Hän vertaa tilannetta Lähi-idän konfliktiin.

– Iranin kannalta ongelma on Israelin olemassaolo. Putinin kannalta ongelma on Ukrainan olemassaolo. Niin kauan kuin Putin on vallassa, sota jatkuu. Ja minusta tuntuu, että se jatkuu jopa Putinin jälkeenkin, hän arvioi.

Medvedev sanoo, että Venäjän on muututtava täysin, radikaalisti ja perusteellisesti, jotta yhteiselo Ukrainan kanssa onnistuu.

– Olemme kolmen vuoden aikana tajunneet, että sotaresurssi on paljon suurempi ja että sota voi kestää vuosia. Keväällä 2022 tätä ei osannut vielä nähdä, hän jatkaa ja viittaa hyökkäyssodan alkuun.