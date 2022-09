Venäjä siirtänyt 80 prosenttia joukoista pois Suomen lähialueelta

Venäjän arvioidaan siirtäneen lähes kaikki joukkonsa pois maan länsirajalta Ukrainan sodan aiheuttamien tappioiden korvaamiseksi.

Foreign Policy -lehden mukaan Suomen eteläosien ja Baltian maiden rajalle oli sijoitettu alun perin 30 000 sotilasta, joista jopa 80 prosenttia on nyt ohjattu Ukrainaan. Kolme korkea-arvoista eurooppalaista puolustushallinnon lähdettä sanoo, että aiemmin tiiviisti miehitetylle raja-alueelle on jätetty vain rippeet aiemmista yksiköistä.

Venäjän asevoimien läsnäolon arvioidaan lähes kadonneen alueelta. Kaliningradiin ja Baltian maiden rajalle on jätetty vain noin 6 000 sotilasta.

– Joukkojen poisvetäminen viimeisten seitsemän kuukauden aikana on hyvin merkittävää, pohjoismainen puolustushallinnon lähde sanoo FP:lle.

Venäjän ilmavoimien vahvuus ei ole muuttunut vastaavalla tavalla Suomen ja Baltian lähialueella. Myös Kuolan niemimaalle sijoitettu pohjoinen laivasto on edelleen paikallaan.

Suuri määrä ilmatorjuntaohjuksia, risteilyohjuksia ja muita vastaavia asejärjestelmiä on siirretty pois. Esimerkiksi 500. ilmatorjuntarykmentin tukikohta on hylätty satelliittikuvien perusteella kokonaan.

Liettuan puolustusministeri Arvydas Anusauskasin mukaan tukikohdista siirrettiin huomattava määrä sotilaita ja kalustoa jo helmikuussa toteutettua ensimmäisen vaiheen hyökkäystä varten. Siirtoja on jatkettu, sillä Venäjän asevoimat on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita.

Venäjän luoman turvallisuuspoliittisen uhkan ei silti arvioida kadonneen. Suomen ja Baltian rajalle sijoitetut yksiköt tullaan rakentamaan uudelleen tilanteen salliessa. Viron ulkoministeriön pääsihteeri Jonatan Vseviov sanoo Venäjän olevan edelleen äärimmäisen vaarallinen, vaikka sodan lopputulos ei ole vielä tiedossa.

– Jos edes osa heidän tavoitteistaan Ukrainassa toteutuu, niin ennakoimme äärimmäisen vaikeita aikoja kaikille meille Euroopassa, Vseviov toteaa.

