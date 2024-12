Totuus Moskovan uudesta ”superohjuksesta”: Tuotanto alle kymmenesosa väitetystä

Venäjän päättäjät, media, propagandistit ja trollitilit ovat suoltaneet viime viikkoina valtavasti materiaalia Oreshnik-ohjuksesta. Asiantuntijan mukaan aseesta levitetään kuitenkin vääriä käsityksiä.

Strategisten aseiden ekspertti Jeffrey Lewis ottaa X:n ketjussaan hampaisiinsa erään laajasti levinneistä Oreshnik-puheista. Monet Venäjä-mieliset lähteet ovat jakaneet viime aikoina juttuja, joiden mukaan Venäjä pystyy valmistamaan 25 Oreshnikia kuukaudessa. Lähteeksi on usein mainittu Ukrainan sotilastiedustelun arvio.

Middlebury Instituten professori Lewis huomauttaa, että ukrainalaiset ovat todellisuudessa arvioineet, että ohjuksia pystytään valmistamaan 25 vuodessa. Väitteissä on siis kyse silkasta vääristelystä. Tarkoituksena on mitä ilmeisimmin ruokkia länteen kuvaa pelottavan uuden aseen uhasta. Lewis pitää oikeaa ukrainalaisarviota pätevänä.

Oreshnik on usealla taistelukärjellä varustettu keskimatkan ballistinen ohjus, joka soveltuu myös ydinaseiden käyttöön.

Jeffrey Lewisin mukaan kyse on käytännössä mannertenvälisen Yars-ohjuksen kahdesta ensimmäisestä vaiheesta. Myös tuotantotahdin voidaan siis olettaa olevan nykyoloissa korkeintaan vastaavaa. Yars-ohjuksia ja niiden laukaisimia pystytään virallistenkin venäläislähteiden mukaan valmistamaan noin 20 vuodessa.

– Historialliset tuotantoluvut antavat todennäköisesti parasta osviittaa, ottaisin kuitenkin pari asiaa huomioon. Ohjukset eivät laukaise itse itseään. Venäjän on tuotettava laukaisualustoja ja tukiajoneuvoja sekä perustettava yksiköitä käyttämään niitä. Tämä on yhtäältä pullonkaula. Toisaalta Venäjä voi valmistaa enemmän ohjuksia kuin laukaisimia ja ladata laukaisimia.

Koska Oreshnik soveltuu niin ydinkärjille kuin tavanomaisillekin taistelukärjille, uskoo asiantuntija, että ohjuksia tuotetaan lavetteja enemmän.

Kun kaikki otetaan huomioon, arvioi Lewis, että Oreshnikeja pystytään paljon todennäköisemmin valmistamaan 25 vuodessa kuin kuukaudessa.

Aiempien tuotantolukujen kohdalla on muistettava talouspakotteiden vaikutus Moskovan nykyiseen kykyyn valmistaa huipputeknologiaa. Tätä on kuitenkin kompensoitu valtavilla taloudellisilla satsauksilla asetuotantoon. Oreshnikin kohdalla on huomioitava myös, että Venäjä valmistaa samaan aikaan paljon muitakin ohjuksia Ukrainan sotarintamalle. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi tiettyjen komponenttien saatavuuteen.

Jotkut asiantuntijat ovat olleet vielä Lewisiäkin pessimistisempiä, ja arvioineet, että Oreshnik on yhä kehitysvaiheessa eikä niitä ole edes vielä valmistettu muutamia kappaleita enempää. Aseen saamisen sarjatuotantoon on väitetty vaativat vielä paljon aikaa.

Ohjusta käytettiin iskussa Ukrainan Dniproon marraskuun lopulla. Myöhemmin julki tulleiden tietojen mukaan kyse oli tarkoin suunnitellusta propagandaoperaatiosta, joka myös upposi länsimaiseen mediaan. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvässä jutussa.

