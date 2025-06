Pakotteissa on porsaanreikiä, Oreshnik-ohjuksia tuotetaan lännen teknologialla

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan porsaanreiät pakotteissa sallivat Venäjän jatkaa ballististen Oreshnik-ohjustensa tuotantoa länsimaisella teknologialla. Hän vaatii kiireellisiä toimia Kremlin ydinasetavoitteiden toimitusketjun estämiseksi.

Presidentin mukaan ohjusten tuotantoon osallistuu kymmeniä yrityksiä, kertoo Euromaidan Press.

Oreshnik on muunnelma raskaasta kiinteän polttoaineen RS-26 Rubezh-ohjuksesta, jossa on kuusi taistelukärkeä ja ne voidaan kohdentaa itsenäisesti eri kohteisiin.

Viime vuonna Venäjä käytti ballistista ohjusta, todennäköisesti Kedr-ohjusta, iskiessään Dnipron kaupunkiin Ukrainassa. Iskun seuraukset ovat osin edelleen tuntemattomia, ja paikalliset asukkaat kuvailivat sitä ”pahimmaksi, mitä he ovat kokeneet sodan aikana”.

– Kolmekymmentäyhdeksän Venäjän puolustusteollisuuden yritystä osallistuu Oreshnik-ohjuksen tuotantoon. Ratkaisevaa on, että 21 näistä 39 yrityksestä ei ole pakotteiden kohteena, presidentti toteaa.

Zelenskyin mukaan näitä ohjuksia ei voida tuottaa ilman kriittisiä tuontikomponentteja, minkä vuoksi kattavat pakotteet kaikille 39 yritykselle ovat kiireellisen välttämättömiä.

– On täysin epäselvää, miksi näille yrityksille ei ole vielä asetettu pakotteita. Pakotteet olisivat ehdottomasti tehokkaita, koska kuten olemme nähneet, Oreshnikin tuotanto on hidasta ja vaikeaa, Zelenskyi sanoo.

Hän kehottaa Ukrainan kumppaneita nopeasti kuromaan umpeen tämän pakoteaukon, jotta rajoitettaisiin Kremlin kykyä jatkaa strategisten asejärjestelmien valmistamista. Zelenskyin mukaan ne uhkaavat paitsi Ukrainaa myös länsimaita.

Oreshnikin (suomeksi ”pähkinäpuu”) on keskimatkan ballistinen ohjus (IRBM). Sen nopeus on Ukrainan armeijan mukaan yli 12 000 km/h. Ohjusta on kuvattu erittäin vaikeaksi torjua.