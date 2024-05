Petteri Orpo: Unkarin EU-puheenjohtajuuden ottaminen pois mahdollista

Unkarin tuleva EU:n puheenjohtajakausi, Ukrainan tukeminen sekä yhteistyö laitaoikeiston kanssa nousivat eduskunnan kyselytunnin kärkiaiheiksi torstaina.

SDP:n kansanedustajat Maria Guzenina ja Joona Räsänen kysyivät pääministeriltä, olisiko tämä valmis estämään Unkarilta 1. heinäkuuta alkavan EU-puheenjohtajuuden, mikäli Unkari yrittää estää Ukraina-tuen.

– Emme mitenkään voi hyväksyä sitä, että Unkari torppaisi Ukrainan tuen. Päätöksiä voidaan tehdä myös niin, että joku suljetaan päätöksenteon ulkopuolelle. Mitä puheenjohtajuuteen tulee, se on erittäin jämerä toimi, jos siihen lähdetään. Olemme niin vakavan Euroopan turvallisuuteen ja Ukrainan kansan puolustautumiseen liittyvän asian äärellä, että sen (puheenjohtajuuden pois viemisen) pitää olla keinovalikoimassa, pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi kyselytunnilla.

Orpo muistutti myös, että Venäjän jäädytetyt varat tai niiden tuotto voidaan ohjata Ukrainan tukemiseen.

– Unkari on ryhtynyt vastustamaan tätä ja se ei käy. Me emme voi sitä hyväksyä. Minusta tässä yhteydessä katsotaan, onko Unkari mukana porukassa vai ei, Orpo totesi.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska tiedusteli, mihin hallitus haluaisi lisätä määräenemmistöpäätöksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla?

– Mihin me eniten haluaisimme näitä päätöksiä on kaikkein kriittisimmät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymykset. Hyvä esimerkki on se, että Unkari voi kerta toisensa jälkeen olla torppaamassa esimerkiksi Ukraina-tuen keskeisiä asioita. Tämä asia on pöydällä. EU-vaalien jälkeiseen uuteen komissioon pitää ajaa tämä ajatus sisälle.

SDP:n Jani Kokko tiedusteli, näkeekö pääministeri eroa Unkarin oikeusvaltioperiaatteen ja Italian nykyisen pääministerin oikeusvaltioperiaatteen kanssa?

– En tietenkään hyväksy, että missään maassa poiketaan oikeusvaltioperiaatteesta. Olen todennut, että Italian pääministeri on toiminut rakentavasti EU:n huippukokouksessa. Hän on ollut isossa roolissa, kun on haettu ratkaisua Ukrainan 50 miljardin tukipaketin aikaansaamiseen ja jäsenyysneuvottelujen avaamiseen, Orpo vastasi.

– Elämme Euroopassa niin vaarallista aikaa Venäjän takia, että meidän pitää pyrkiä yhteistyöhön ja pitää nähdä, että jos suuren maan pääministeri toimii jollakin tavalla oikein, se ei tarkoita, että millään tavalla hyväksyisin sitä kehitystä, mitä Italiassa tällä hetkellä toisaalla tehdään, Orpo jatkoi.

Vihreiden Maria Ohisalon mukaan laitaoikeistopuolueita ja äärioikeistoa yhdistää maahanmuuton vastustaminen, ilmastoskeptisyys ja oikeusvaltion rapauttaminen. Ohisalon mukaan pääministeri Orpo on ollut valmis tekemään yhteistyötä laitaoikeistopuolueiden kanssa ”niin meillä kuin myös muualla”. Hän kysyi, irtisanoutuuko pääministeri Orpo yhteistyöstä tällaisten toimijoiden kanssa.

– Tämä oli kyllä aika omituinen puheenvuoro. Ei Suomessa ole mitään laitaoikeistoa tai äärioikeistoa. Varsinkin jos annatte kuvaa siitä, että Suomessa joku puolue aktiivisesti romuttaisi oikeusvaltioperiaatetta, niin ne ovat aika kovia syytöksiä. Toivottavasti kyse ei ole eurovaalikampanjoinnista. Tämä ei ole asiallista. Suomessa ei ole tässä salissa tuollaisia voimia. Minusta se on arvo ja pidetään siitä kiinni eikä yritetä vääristelemällä luoda kiilaa meidän välillemme, Orpo vastasi Ohisalolle.