Joukot etenivät rajalle – Egyptin sotilaat valmiudessa

Israelin hyökkäys Gazan alueella Rafahin kaupungissa on kasannut painetta Egyptin presidentille Abdel Fattah al-Sisille vastaamaan voimakkaammin Israelin toimiin.

Egyptin viranomaisten mukaan Egyptin armeija on antanut rajalla oleville sotilailleen ohjeet vastata tulitukseen sen jälkeen, kun Israel aloitti joukkojen sijoittamisen Gazan etelärajalle. Egypti on varoittanut Israelia, että se ei epäröi vastata sotilaallisesti, jos maan turvallisuus on uhattuna, egyptiläiset viranomaislähteet kertoivat asiasta uutisoineelle Wall Street Journal (WSJ) -lehdelle.

WSJ:n mukaan Israelin joukot sanoivat tällä viikolla hallitsevansa noin 15 kilometrin pituista rajakaistaletta. Israelin joukot ovat vain muutaman sadan metrin päässä egyptiläisistä sotilaista, jotka pitävät asemiaan Gazan aidan toisella puolella. Laskelmavirheiden mahdollisuuden sanotaan rajalla olevan suuri.

Maanantaina rajalla tapahtui harvinainen yhteenotto, kun kaksi egyptiläistä sotilasta kuoli rajalla. Välikohtaus aiheutti raivoa arabimaassa.

WSJ muistuttaa, että tämän viikon tapahtumat ovat nostaneet valokeilaan kaksi al-Sisin hallituksen pahinta pelkoa: ensinnäkin, taistelut voivat levitä Egyptiin, ja toiseksi, Gazan sota voi nostaa kansan kapinaan Lähi-idän väkirikkaimmassa maassa. Useammat pienet palestiinalaismieliset mielenosoitukset Egyptissä ovat lisänneet maan turvallisuusviranomaisten pelkoja siitä, että yleinen tyytymättömyys voi lopulta kääntyä hallitusta vastaan.

Israel on todennut, että Gazan-puolen valtaaminen Egyptin rajasta on sodan keskeinen tavoite, ja se aikoo estää äärijärjestö Hamasia salakuljettamasta aseita Gazan kaistalle. Egypti on kiistänyt Israelin syytteet siitä, ettei se tee tarpeeksi aseiden salakuljetuksen hillitsemiseksi.

Joistakin verhotuista uhkauksista huolimatta Egypti on toistaiseksi sulkenut pois sotilaalliset toimet Israelia vastaan ​​ja valinnut viranomaisten kutsuman ”rajoitusstrategian”, jonka tarkoituksena on lisätä asteittain Israeliin kohdistuvaa painetta.

Jos toimet eivät auta, on egyptiläisten viranomaisten mukaan edessä mahdollisesti suhteiden jäädyttäminen Israeliin.

Israel on aiemmin kehunut Egyptin roolia välittäjänä äärijärjestö Hamasin kanssa käydyissä neuvotteluissa, jotka johtivat yli 100 panttivangin vapauttamiseen. Hamas otti panttivangit järjestön tehdessä yllätyshyökkäyksen Israelin puolelle viime lokakuussa. Terroristiryhmä tappoi Israelin mukaan yli 1200 ihmistä, enimmäkseen siviilejä.

Sota on kiristänyt myös Egyptin taloutta. Suezin kanavan tulot ovat romahtaneet liikenteen vähentymisen vuoksi, kun Jemenin kapinalliset ovat tehneet hyökkäyksiä ​​Punaisenmeren laivareiteillä.

Tavalliset egyptiläiset ovat yhä turhautuneempia sodasta palestiinalaisten kuolonuhrien määrän kasvaessa. Israelin hyökkäys Gazassa on palestiinalaisviranomaisten mukaan tappanut yli 36000 palestiinalaista. Viranomaiset eivät ole tarkentaneet, kuinka moni näistä on ollut taistelijoita.