Oliko vastahyökkäys Hersoniin vain hämäystä?

Venäläiset sotilasbloggaajat ovat esittäneet huolestuneita arvioita rintamatilanteen kehityksestä eri puolilla Ukrainaa.

Tunnettu sotakommentaattori Starshe Eddy nostaa esiin tietoja, joiden mukaan puolustaja olisi siirtänyt reservejä maan itäosiin Izjumin alueelle, vaikka Etelä-Ukrainan Hersonin mahdollinen vastahyökkäys on saanut viime viikkoina runsaasti julkisuutta.

Paikallisten mediatietojen mukaan Ukrainan joukot olisivat edenneet Izjumin ja Slavjanskin suunnalla elokuun alkupuolella. Useiden venäläisyksiköiden kerrotaan vetäytyneen alueelta. Izjum oli aiemmin keväällä Itä-Ukrainan hyökkäyksen tärkeimpiä painopistealueita, mutta hyökkäys saatiin pysäytettyä noin kymmenen kilometrin päähän kaupungista.

Hidasta etenemistä jatkettiin myöhemmin Sjeverodonetskin ja Bah’mutin suunnalla. Ukrainan yleisesikunta on kertonut torjuneensa alueella viime päivinä useita hyökkäyksiä.

Starshe Eddy huomauttaa Telegram-päivityksessään, että Izjumin rintamalta julkaistujen videoiden perusteella alueella olisi toiminut useita melko suuria panssariyksiköitä. Hän väittää Venäjän tykistötoiminnan Donetskin lähellä ja Wagner-palkkasotureiden hyökkäyksen Bah’mutin alueella sekoittaneen ainakin hetkellisesti Ukrainan suunnitelmat.

– Ukrainalaiset ovat samalla kaikessa hiljaisuudessa kaivautumassa asemiin Harkovan ja Izjumin suunnalla tuoden paikalle merkittäviä reservejä ja vaihtaen etulinjassa olevia yksiköitään, sotilasbloggaaja kirjoittaa.

The Starshe Eddy channel (shared by Kots) posted about Ukraine reinforcing its positions in the Izyum front with reserves despite publicly hyping an offensive in Kherson. It also alleges that Ukraine continues infantry advances in Kherson without armor.https://t.co/d1pMySArsN pic.twitter.com/ZDkQaNfHMD

— Rob Lee (@RALee85) August 7, 2022