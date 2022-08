Sodalla uusi painopiste, valtava kolonna matkalla etelään

Venäjän väitetään siirtävän parhaillaan suurta määrää lisäjoukkoja Ukrainan eteläosiin.

Alueella on havaittu pitkiä panssarivaunujen, kuorma-autojen, tykistöaseiden ja muiden sotilasajoneuvojen kolonnia. Britannian puolustusministeriö arvioi joukkojen olleen aiemmin sijoitettuna Itä-Ukrainan Donetskiin ja Luhanskiin.

On toistaiseksi epäselvää, valmistautuuko Venäjä uuteen hyökkäykseen, vai onko liikehdinnän tavoitteena varautua Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen Hersonin alueella.

Sotilaskalustoa on siirretty alueelle myös miehitetystä Melitopolista, Berdianskista, Mariupolista ja Venäjältä. Krimillä elokuun alussa havaittu uusi pataljoonan taisteluosasto on todennäköisesti matkalla Hersonin alueelle.

Ukraina on jatkanut siltojen, ammusvarastojen ja rautatieyhteyksien tuhoamista maan eteläosissa Venäjän huollon ja joukkojensiirtojen häiritsemiseksi.

Britannian puolustusministeriö toteaa sodan siirtyvän pian uuteen vaiheeseen, jossa painopisteenä on noin 350 kilometrin pituinen rintamanosa Dnepr-joen varrella Zaporižžjan ja Hersonin välillä.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022