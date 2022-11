Venäjä palauttaa neuvostotyylisen sotilaskoulutuksen kouluihin

Venäjä aikoo sen opetusministeri Sergey Kravstovin mukaan palauttaa sotilaskoulutuksen sen oppilaitoksiin. Koulutus tuodaan kouluihin alkaen syyskuussa 2023, kertoo Britannian uusi tiedusteluraportti.

Vastaava käytäntö on ollut voimassa Neuvostoliitossa ja se poistettiin opetussuunnitelmista vuonna 1993.

Sotilaskoulutuksen tuontia kouluihin yritettiin jo vuonna 2014 Krimin miehityksen jälkeen. Tavoitteena oli nostaa asepalvelukseen astuvien valmiuksia, mutta taso on säilynyt heikkona. Britannian mukaan venäläiset asevelvolliset ovat heikosti koulutettuja ja heillä on alhainen moraali.

Pakollinen sotilaskoulutus kouluissa on neuvostoaikana sisältänyt valmiusharjoituksia ydin- tai kemiallisen iskun varalta, ensiapukoulutusta ja opastusta aseiden käyttöön. Uutta koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan ja sen odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Uudella koulutusohjelmalla on ainakin kaksi tavoitetta: parantaa asepalvelukseen astuvien valmiustasoa sekä tukea venäläistä nationalismia.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 November 2022

