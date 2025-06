”Venäjä on tappanut 631 ukrainalaista lasta”

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan keskiviikkona vietettävä YK:n kansainvälisen väkivallan lapsiuhrien päivä muistuttaa siitä, miksi Ukrainan sota on lopetettava mahdollisimman pian.

– Venäjä on tappanut ainakin 631 ukrainalaista lasta ja haavoittanut 1 971 muuta Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyksensä aikana. Nämä menetykset aiheuttavat käsittämätöntä tuskaa, hän toteaa X-palvelussa.

Sybihan mukaan maailma ei voi unohtaa tai antaa anteeksi tällaisia rikoksia.

– Viattomille nuorille ihmishengille, joiden elämä jäi lyhyeksi Venäjän rikollisen aggression vuoksi, on saatava oikeutta.

Tämä traaginen päivämäärä muistuttaa, miksi tämä sota on lopetettava mahdollisimman pian.

– Ja miksi Venäjä on pakotettava lopettamaan tappaminen ja aloittamaan aidot rauhanpyrkimykset, Sybiha sanoo.

– Koska Moskova tällä hetkellä edelleen hylkää täydellisen tulitauon ja jarruttaa rauhanprosessia, kehotan kaikkia kumppaneita kohdistamaan (Venäjään) lisäpainetta, mukaan lukien uusia voimakkaita pakotteita.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 4, 2025