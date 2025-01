Venäjä on menettänyt yli tuhat T-80 -panssarivaunua

Venäjä on menettänyt Ukrainan sodan aikana yli tuhat T-80 -panssarivaunua, kertoo Ison-Britannian asevoimien uutiskanava BFBS.

Ajatuspaja IISS arvioi Venäjän menettäneen sodan aikana yhteensä noin 3000 panssarivaunua. Avoimeen dataan perustuva tutkimusprojekti Oryx on taas kuvien ja videoiden perusteella vahvistanut Venäjän menettäneen 3673 panssaria, joista 1035 on ollut T-80 -mallisia.

T-80:t muodostavat siis lähes kolmasosan kaikista Venäjän menettämistä panssareista.

Neuvostoaikainen Venäjän panssarijoukkojen työjuhta on ollut käytössä vuodesta 1976 lähtien. Panssarivaunu pohjautuu T-64 -panssarivaunuun, joka taas otettiin käyttöön vuonna 1966.

T-80:aa on kutsuttu ensimmäiseksi massatuotetuksi kaasuturbiinimoottorilla varustetuksi panssarivaunuksi. Vuosikymmenten saatossa vaunuja on rullannut tuotantolinjoilta yli 10 000 kappaletta, joskin valtaosa ei ole enää aktiivikäytössä.

Vaunu suunniteltiin aikoinaan nopeaksi, hiljaiseksi ja ketteräksi. Sen huippunopeus maastossa on huimat 40 kilometriä tunnissa. Panssarista on myös kehitetty modernisoituja versioita, jotka on varustettu muun muassa modernilla reaktiivisella panssaroinnilla.

Käytännössä T-80 ei ole kuitenkaan suoriutunut taistelutehtävissä kehuttavasti. Varoitusmerkit olivat näkyvissä jo Tsetsenian sodan aikana. Groznyn taistelussa vaunuja menetettiin sissijoukoille peräti 18 kappaletta.

Tämä luku kuitenkin kalpenee Ukrainan sodan menetysten rinnalla.

Vaunua ei juuri kehuta venäläisjoukkojen parissa. Sitä pidetään polttoainesyöppönä, ja sen toimintasäde on vain noin 480 kilometriä. Sen asejärjestelmät kalpenevat myös Ukrainan länsivaunujen rinnalla.

Yksi T-80:n heikkouksista on se, että ammuksia säilytetään tykkitornissa. Yksi tarkka osuma droonista tai panssarintorjuntaohjuksesta voi siis räjäyttää koko vaunun taivaan tuuliin. Tästä on peräisin myös venäläisjoukkojen käyttämä lempinimi ”teräshauta-arkku”.

T-80 -vaunujen valmistus lopetettiin vuonna 2001. Sittemmin on arvioitu, että 90 prosenttia kaikista toimintakykyisistä vaunuista on joko lähetetty Ukrainaan tai Omskissa sijaitsevalle tehtaalle modernisoitavaksi uudeksi T-80BVM -malliksi.

Yksi syy, miksi Kreml haluaa taistelukentille lisää T-80BVM -panssareita, johtuu sen kyvystä ampua köyhdytetystä uraanista valmistettuja panssarinläpäiseviä ammuksia. Ukraina käyttää jo vastaavia ammuksia yhdysvaltalaisissa M1 Abrams -vaunuissaan.

Venäjän tavoitteena on, että Omskin tehdas voisi pian valmistaa 2000 T-80BVM -vaunua vuodessa. Toistaiseksi Venäjä on kuitenkin pystynyt juuri ja juuri korvaamaan Ukrainassa menettämänsä vaunut. Tilannetta pahentavat maalle asetetut pakotteet.

Nähtäväksi jääkin, kykeneekö Venäjän sotateollisuus neuvostoaikojen tapaiseen panssarien massatuotantoon.