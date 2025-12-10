Venäjä menetti viimeisen toimivan An-22-koneen

Venäläinen sotilaskuljetuskone Antonov An-22 syöksyi maahan tiistaina Venäjän Ivanovon alueella, ja koko miehistö kuoli.
The War Zone -sivuston mukaan tapaus on merkittävä erityisesti siksi, että neuvostoaikaisen koneen oli laajalti raportoitu poistuneen käytöstä noin 18 kuukautta sitten. Toistaiseksi ei tiedetä tarkkaa syytä sille, miksi koneella lennettiin edelleen. Tämä herättää kysymyksiä Venäjän ilmavoimien kuljetuskaluston yleisestä tilasta.
Venäjän puolustusministeriö kertoi valtionmedialle, että An-22 oli koelennolla ”korjausten jälkeen”, kun se syöksyi maahan. Tämä viittaa The War Zonen mukaan siihen, että sitä oltiin palauttamassa palveluskäyttöön.
Venäjän puolustusministeriö vahvisti, että etsintäryhmät lähetettiin onnettomuuspaikalle ja onnettomuustutkinta on aloitettu.
Kommersant-lehti raportoi nimettömiin lähteisiin viitaten, että onnettomuuden aiheutti todennäköisesti tekninen toimintahäiriö.
Viime vuoden elokuussa julkisuudessa pyörineiden vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjä oli lopettanut An-22-laivastonsa toiminnan kokonaan.
Tuolloin kerrottiin, että viimeinen An-22-kone (rekisterinumero RF-09309, rakennettu vuonna 1974) lensi 16. elokuuta 2024 Tverin alueella sijaitsevasta Migalovon tukikohdasta Jekaterinburgiin.
Sen odotettiin olevan pysyvästi esillä sotamuseossa Verhnjaja Pyshmassa. Tuoreissa satelliittikuvissa ei kuitenkaan näy An-22-konetta museon kokoelmassa, mikä viittaa siihen, että suunnitelmat ovat saattaneet muuttua.
The War Zonen mukaan RF-09309 on mahdollisesti sama kone, joka syöksyi maahan tiistaina. Kyseessä saattoi olla myös yksi neljästä muusta An-22-koneesta, joiden kerrottiin olleen edelleen Venäjän ilmavoimien 196. sotilaskuljetusrykmentin aktiivikäytössä kesäkuussa 2024.
Venäjän sotilaskuljetuksesta vastaava komentaja, kenraali Vladimir Venediktov kertoi tuolloin Venäjän valtion omistamalle VGTRK-kanavalle, että An-22 oli poistumassa käytöstä ennen vuoden loppua.