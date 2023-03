Venäjä menetti Bahmutin rynnäköissä yli 500 sotilasta päivässä

Ukrainan asevoimien johto on vakuuttanut pitävänsä kiinni Bahmutin kaupungista rajuista taisteluista huolimatta.

Vahvistusten lähettämistä on perusteltu sillä, että Venäjä on joutunut sitomaan alueelle merkittävän määrän joukkoja, joita olisi voitu käyttää muilla alueilla tehdyissä hyökkäyksissä. Venäläisjoukkojen sanotaan lisäksi kärsineen huomattavasti ukrainalaisia suurempia tappioita.

ISW-ajatuspaja arvioi Wagnerin joutuneen siirtämään kokeneimmat taistelijansa etulinjaan etenemistahdin säilyttämiseksi. Vaikuttaa siltä, että palkkasotilasryhmän voimat ovat ehtymässä.

Osa asiantuntijoista on kehottanut jo viikkokausia Ukrainaa vetämään joukkonsa parempiin puolustusasemiin Bahmutin länsipuolelle.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien huomauttaa Ukrainan johdon vastanneen arvosteluun julkaisemalla päivittäisiä tappiolukuja alueelta. Ukrainan asevoimien tiedottajan mukaan Venäjä menetti kaatuneina ja haavoittuneina 532 sotilasta pelkästään sunnuntain aikana. Heistä 239 kerrotaan kuolleen ja 293 haavoittuneen Bahmutin rintamalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi yli 1 100 Venäjän sotilaan kuolleen viikon aikana ja 1 500 haavoittuneen Bahmutissa. Kalustotappiot arvioidaan myös suuriksi.

FWIW, looks like the Ukrainian government/military looking very stung about all the criticism it has taken about Bakhmut. Its now releasing daily claims of losses in the area. https://t.co/2oRXL7AjMA

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) March 12, 2023