”Venäjä on menettänyt Donbasissa enemmän miehiä kuin Tšetšenian sodissa”

– Tämän viikon ankarimmat taistelut ovat käynnissä Donbasissa – Bakhmutissa ja Soledarissa. Pidämme asemamme. Näissä ja joissakin muissa Donetskin alueen suunnissa Venäjän armeija on jo menettänyt yhtä paljon miehiä ja kalustoa kuin kahdessa Tšetšenian sodassa, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstaisessa iltapuheessaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän tappioiden todellinen määrä pimitetään venäläisiltä.

– He jopa salaavat nyt mobilisaationsa ja yksinkertaisesti valehtelevat ihmisille, että väitetty mobilisaatio on suoritettu. Ja itse asiassa he jatkavat ihmisten kokoamista Venäjän alueilla ja miehitetyillä alueellemme lähettääkseen heidät kuolemaan, hän sanoi.

Presidentin mukaan ”tämä nyky-Venäjän valtaapitävien aivan mieletön itsepäisyys on paras osoitus siitä, että kaikki, mitä he kertovat joillekin ulkomaisille johtajille väitetystä neuvotteluvalmiuksistaan, on yhtä valheellista”.

Zelenskyi totesi, että ”kun joku ajattelee neuvotteluja, hän ei etsi tapoja pettää kaikkia ympärillään lähettääkseen kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä lisää – mobilisoituja tai joitain palkkasotureita – lihamyllyyn”.

– On erittäin hyvä, että maailma näkee Venäjän retoriikan sen ansaitsemalla tavalla, nimittäin valheena, ja kiinnittää huomiota vain siihen, mitä terroristivaltio todella tekee, Zelensky lisäsi.

Presidentin mukaan hänen maansa valmis rauhaan sillä ehdolla, että Ukrainan alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan ja Venäjä maksaa täyden korvauksen aiheutuneista vahingoista.