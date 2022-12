Venäjä menettää Bahmutissa jopa sata sotilasta päivässä

Venäjä menettää joka päivä 50-100 sotilasta Bahmutin taistelussa, kertoo Kyiv Independent.

Ukrainan itäisen sotilasjohdon tiedottaja Serhiy Cherevatyn mukaan suunnilleen yhtä monta venäläistä haavoittuu taisteluissa päivittäin.

Venäjä on kuukausien ajan kerännyt joukkoja ja kalustoja Bahmutin piirittämiseksi. Itäisessä Donetskissa sijaitsevan kaupungin miehittäminen on osoittautunut hyökkääjälle haasteelliseksi. Vaikka piiritys onnistuisi, asiantuntijat ovat arvioineet Venäjälle koituvien menetyksien olevan kohtuuttoman suuria saavutettavaan mahdolliseen voittoon nähden.

Venäjä ei ole julkaissut Bahmutin taisteluiden uhrilukuja eikä ole julkisesti kommentoinut arviota taistelussa kuolleiden määrästä.

