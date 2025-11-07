Venäjä liitti vallattuja alueita sotilaspiiriinsä – mobilisaatio uhkaa

Kreml on virallisesti liittänyt Donetskin, Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueiden miehitetyt osat Venäjän eteläiseen sotilaspiiriin. Asiasta kertoi torstaina Ukrainan valtion disinformaation torjuntakeskus. Eteläiseen sotilaspiiriin kuuluu entuudestaan jo miehitetty Krim.
Ukrainalaiset viranomaiset varoittavat, että liitos lisää dramaattisesti riskiä sille, että vallattujen alueiden asukkaita mobilisoidaan Venäjän asevoimiin. Kansainvälisen lain mukaan miehitettyjen alueiden asukkaiden värväys miehittäjän asevoimiin on sotarikos.
Asiasta myös kertova Kyiv Independent täydentää, että Venäjä on mobilisoinut täysimittaisen sodan alkamisesta vuonna 2022 kesään 2024 mennessä noin 300 000 miestä paikallisväestöstä miehitetyssä Ukrainassa, Eastern Human Rights Group ja Institute for Strategic Studies and Security (ISRS) raportoivat.
Venäjän viranomaiset eivät mobilisaatiotoimia vain nuoriin. Kyiv Independentin mukaan venäläiset keskittyvät mobilisointitoimissaan vaikeissa elämäntilanteissa oleviin ukrainalaisiin: esimerkiksi orpoihin, vammaisten lapsiin ja poikiin, joiden vanhemmat ovat sairaalassa syövän tai muiden vakavien terveysongelmien vuoksi.
Venäjä on myös virallistanut ympärivuotisen palvelukseen astumisen. Määräys astuu voimaan 1. tammikuuta 2026.