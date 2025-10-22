Venäjä laukaisi testissä mannertenvälisen ohjuksen kohti USA:ta

Venäjä on laukaissut mannertenvälisen ballistisen Yars-ohjuksen Luoteis-Venäjältä Plesetskin avaruuskeskuksesta kohti Kuran koelaukaisualuetta Kamtšatkassa, Itä-Venäjällä. Käytännössä Venäjän testilaukaisu kohdistui siis Yhdysvaltojen suuntaan.
Venäjän presidentti Vladimir Putin valvoi henkilökohtaisesti laajamittaista ydinasevoimien harjoitusta videoyhteyden kautta tiistaina, kertoi Kreml tänään muun muassa United24-median mukaan.
Barentsinmerellä ydinkäyttöinen sukellusvene Brjansk laukaisi Sineva-ballistisen ohjuksen. Lisäksi TU-95MS-pommittajat laukaisivat risteilyohjuksia.
– Kaikki määrätyt tehtävät suoritettiin, Kreml sanoo lausunnossaan.
Russia launched a Yars intercontinental ballistic missile toward a test site in Kamchatka – essentially in the direction of the United States.
In the Barents Sea, the nuclear-powered submarine Bryansk launched a Sineva ballistic missile.
Putin's peace and peaceful intentions. pic.twitter.com/6o5mjTBiIm
Putin is taunting Trump — looks like the Kremlin is begging for Tomahawks
Russia has carried out large-scale strategic nuclear force drills involving all components of its “nuclear triad” — land, sea, and air.
An intercontinental ballistic missile Yars was launched from the… pic.twitter.com/OPMd7eZqir
