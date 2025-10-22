Verkkouutiset

Venäjän uutistoimistot jakoivat videota kokeesta. Kuvakaappaus / X

Venäjä laukaisi testissä mannertenvälisen ohjuksen kohti USA:ta

  • Julkaistu 22.10.2025 | 16:22
  • Päivitetty 22.10.2025 | 16:28
  • Venäjä
Moskova piti suuren ydinaseharjoituksen.
Venäjä on laukaissut mannertenvälisen ballistisen Yars-ohjuksen Luoteis-Venäjältä Plesetskin avaruuskeskuksesta kohti Kuran koelaukaisualuetta Kamtšatkassa, Itä-Venäjällä. Käytännössä Venäjän testilaukaisu kohdistui siis Yhdysvaltojen suuntaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin valvoi henkilökohtaisesti laajamittaista ydinasevoimien harjoitusta videoyhteyden kautta tiistaina, kertoi Kreml tänään muun muassa United24-median mukaan.

Barentsinmerellä ydinkäyttöinen sukellusvene Brjansk laukaisi Sineva-ballistisen ohjuksen. Lisäksi TU-95MS-pommittajat laukaisivat risteilyohjuksia.

– Kaikki määrätyt tehtävät suoritettiin, Kreml sanoo lausunnossaan.

