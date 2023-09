Venäjä lähetti 30 kamikaze-lennokkia ilmaan, kolme osui kohteeseen

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Ukrainaan 30 kamikaze-lennokilla, joista 27 onnistuttiin pudottamaan alas ilmapuolustusjärjestelmillä.

Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että lennokkeja ammuttiin alas Hmelnytskin, Mykolaivin ja Odessan alueilla.

Kohteisiin osuneet lennokit aiheuttivat kuitenkin tuhoja.

Lvivin alueen kuvernöörin mukaan kaupungissa tuhoutui teollisuusvarastoja.

Yhdessä niistä säilytettiin humanitaarista apua. YK:n humanitaarisen avun koordinaattori Denise Brown on tuominnut Venäjän yöllisen iskun. Hänen mukaansa noin 300 tonnia avustustarvikkeita paloi maan tasalle.

Brownin mukaan humanitaariseen apuun kohdistuvat hyökkäykset ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana.

– Humanitaarisen avun työntekijät, tilat ja omaisuus on suojattu kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti. Suorat hyökkäykset tai mielivaltaiset hyökkäykset ovat ehdottomasti kiellettyjä, hän sanoi tiedotteessaan.

