Moskova lähettää haavoittuneita rintamalle – sotabloggaaja raivostui

Venäjä lähettää rintamalle jo haavoittuneita sotilaita. Asiasta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen venäläisten sotabloggaajien tietoihin viitaten. Ukrainaan lähetetään jopa jalkansa murtaneita ja kainalosauvoja käyttäviä sotilaita.

Rampojen sotilaiden käyttäminen on herättänyt pahaa verta sotabloggaaja Anastasia Kashevarovassa. Venäjän hyökkäyssotaa tukeva Kashevarova on aikaisemmin toiminut valtionduuman puhemiehen avustajana. Kashevarova julkaisi aikaisemmin heinäkuussa videon, jolla 50 haavoittunutta tai loukkaantunutta venäläissotilasta kertoo joutuvansa jatkamaan taistelemista, vaikka ”jokainen on leikkauksen tai sairaalahoidon tarpeessa”. Ryhmän puhemiehenä toimivan sotilaan mukaan kenttälääkärit ”kohauttavat hartioitaan ja viittaavat päällystöön”.

Kashevarovan mukaan videon julkaisemisen jälkeen on tullut ilmi useampia tapauksia, jossa vielä sairaalahoitoa tarvinnut sotilas on lähetetty takaisin rintamalle. Hän on jakanut kuvan bussin edessä kainalosauvojen kanssa seisovasta sotilaasta, joka bloggaajan mukaan on matkalla Samaran alueelta Venäjältä Donetskiin Ukrainaan.

Owenin mukaan Kashevarova arvostelee venäläiskomentajien käytöstä kovin sanoin.

– Miten virkamiehillämme on omatuntoa mennä tilaisuuksiin, pitää puheita ja lausua kauniita sanoja kun he eivät pysty ratkomaan todellisia ongelmia? Kun venäläinen Vanya seisoo yhdellä jalalla bussin vieressä, polttaen ja palaten takaisin (sotimaan).

Kashevarovan mukaan alkuperäisellä videolla esiintyneitä sotilaita on sittemmin rangaistu. Komentajien selityksen mukaan videolla esiintyvät sotilaat ovat lähinnä sotaan lähetettyjä vankeja, mutta tämä ei bloggaajan mukaan pidä paikkansa. Videon sotilailta on muun muassa viety heidän kainalosauvansa. Puhemiehenä esiintyvää sotilasta rangaistaan kuitenkin kaikista ankarimmin. Hänet on tietojen mukaan viety Zaitseven kylään Luhanskin alueella, missä Venäjän armeijan ja tiedustelupalvelu FSB:n raportoidaan kiduttavan niskoittelevia sotilaita.

1/ Russian soldiers are still being sent to fight in Ukraine with broken legs, despite protests from Russian milbloggers. Meanwhile, injured soldiers who recorded a video last week have had their crutches taken away or have been sent to a torture camp. ⬇️ pic.twitter.com/NVgsKSOPw4

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 6, 2024