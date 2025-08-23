Venäjä kokeilee tuhoisaa asetta – ”radioaktiivista materiaalia sylkevä avoreaktori”

Venäjän Novaja Zemljalla sijaitsevassa ydinasetukikohdassa valmistellaan uutta koetta, paljastavat satelliittikuvat. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Kuvissa näkyy, että saariryhmälle on saapunut tutkavalvontakoneita, helikoptereita ja rahtikontteja. Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden mukaan tämä viittaa siihen, että Venäjä valmistelee alueella ydinkäyttöisen Burevestnik-ohjuksen kokeilemista.

Burevestnik-ohjus on varustettu ydinreaktorilla, jonka ansiosta se pystyy teoreettisesti pysymään ilmassa jopa vuosien ajan.

– Idea on, että kriisissä Venäjä voisi laukaista ohjukset ja antaa niiden lentää päivien tai viikkojen ajan ennen iskemistä odottamattomasta suunnasta, tiivistää Middlebury Instituten professori Jeffrey Lewis.

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu Andriy Jusovin mukaan koe on yhteydessä Ukrainan suunniteltuihin rauhanneuvotteluihin. Lewis on kuitenkin eri mieltä. Hän arvelee, että koetta on suunniteltu jo pitkään, josta kertoo myös se, että rahtikontit saapuivat saarelle keväällä heti jäiden sulettua.

Burevestnik-ohjuksen koe on huolestuttava siksi, että se kiihdyttänee asevarustelua. Ohjus on ongelmallinen myös ympäristösyistä.

– Se [ohjus] on kuin radioaktiivista materiaalia sylkevä avoreaktori, Lewis varoittaa.

Lewisin mukaan on mahdollista, että koe on jo suoritettu jossain kohtaa elokuun aikana. Joissain satelliittikuvissa varusteita on alettu pakkaamaan takaisin rahtikontteihin.

– Mutta meidän on odotettava, tukevatko Venäjän tai Yhdysvaltojen toimet arviotamme, tai näemmekö kohoumia säteilyluvuissa, Lewis pohtii.

Se, näkyykö koe säteilyluvuissa, riippuu pitkälti tuulen suunnasta. Toistaiseksi Suomen ja Ruotsin säteilyasemat eivät ole havainneet poikkeuksellisia säteilylukuja. Ruotsin puolustustutkimuslaitoksen kuusi erittäin herkkää ilmasuodatinasemaa eivät myöskään ole raportoineet muutoksista säteilymäärissä.