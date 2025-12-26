Venäjä kiristää otettaan miehitetyllä Krimin niemimaalla

Venäjä on kiristämässä otettaan entisestään miehitetyllä Krimin niemimaalla, arvioi Ukrainan kansallinen vastarintakeskus (NRC).
Asiasta kertovan Euromaidan Pressin mukaan arvio perustuu laittomasti miehitetyn Krimin kuvernööri Sergei Aksjonovin määräykseen, jonka mukaan mobiililaitteiden internetyhteyksiä koskeneet rajoitukset muuttuvat väliaikaisista pysyviksi.
NRC:n mukaan vastaavat käytännöt ovat voimassa osalla muista miehitetyistä alueista.
Aksjonovin mukaan tietoliikenneyhteyksien rajoittaminen on välttämätöntä ”turvallisuushuolien vuoksi”.
NRC:n mukaan digitaalista viestintää koskevat rajoitukset ovat osa pidemmän aikavälin hallintomallia, jossa kansalaisten viestintää rajoitetaan ilman selkeää aikarajaa tai perusteluita.
Keskuksen mukaan kansalaisten pääsy verkkoon nähdään uhkana, koska sen avulla tavalliset ihmiset voivat jakaa tietoa, dokumentoida väärinkäytöksiä ja järjestäytyä. Arvion mukaan Venäjän turvallisuusviranomaiset tulevat myös katkaisemaan yhteydet esimerkiksi niemimaalle kohdistuvien iskujen, korkean profiilin tapahtumien tai muiden levottomuuksien aikana.
Mobiiliverkon rajoitukset tulevat NRC:n mukaan vaikuttamaan myös käytännön elämään miehitetyllä Krimillä. Pelastuspalveluiden ja terveydenhuollon toiminta muuttuu vaikeammaksi. Myös pääsy pankkipalveluihin hankaloituu.
Lisäksi pääsy itsenäisiin uutispalveluihin muuttuu mahdottomaksi.