Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videoita, joissa väitetään näyttävän onnistuneita iskuja Ukrainan joukkoja vastaan Kurskin alueella, mutta videot on kuvattu muissa paikoissa ja muina aikoina, kertoi venäläinen riippumaton The Insider-lehti.

Ukrainan armeija aloitti yllättävän hyökkäyksen Venäjän rajan yli 6. elokuuta. Ukraina jatkanut eteneminen sai aikaan hätätilan ja ”terrorismin vastaisen operaation” Venäjällä.

Venäjän puolustusministeriö ja valtion hallinnassa olevat tiedotusvälineet levittivät videoita, joiden ne väittivät näyttävän Venäjän joukkojen menestystä Kurskin alueella.

Elokuun 9. päivänä julkaistu video väitti näyttävän Venäjän joukkojen tekevän iskuja Ukrainan armeijaa vastaan Sumyn alueen rajalla vastauksena Kurskin hyökkäykselle. Video julkaistiin ensimmäisen kerran viikkoja ennen hyökkäystä. Venäjän valtion uutistoimisto TASS julkaisi videon ensi kerran jo 14. heinäkuuta.

Toinen venäläinen valtionyhtiö RIA Novosti julkaisi 10. elokuuta videon, jonka mukaan venäläiset helikopterit iskevät ukrainalaisjoukkoihin ja panssaroituihin ajoneuvoihin Kurskin alueella S-13-ohjuksilla. Video on kuitenkin kuvattu Donetskin ja Luhanskin alueilla. Puolustusministeriön videoiden kuvakaappaukset näyttävät rajennuksia ja alueita, jotka tunnistettavasti ovat Tshasiv Jarista ja Kreminnasta.

The Kyiv Independent muistuttaa, että päivä sen jälkeen, kun Ukraina aloitti hyökkäyksensä, Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov sanoi, että Kiovan yritykset tunkeutua syvälle Kurskin alueelle ”pysäytettiin”, ja että ”operaatio päättyy vihollisen murtamiseen ja karkottamiseen takaisin rajan taakse.”

Vaikka Venäjän puolustusministeriö on yrittänyt vähätellä Ukrainan hyökkäyksen tehokkuutta, se myönsi 11. elokuuta, että Ukrainan joukot olivat saavuttaneet Tolpinon ja Obshchy Kolodezin kylät, jotka ovat noin 25 ja 30 kilometrin päässä Venäjän ja Ukrainan rajalta.