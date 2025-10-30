Venäjä kieltää sähköautot Krimin sillalla

Venäjä kieltää sähkö- ja hybridiautoilla ajamisen Krimin sillalla kulkevalla tiellä maanantaista 3. marraskuuta alkaen.
Krasnodarin alueen kuvernööri Venjamin Kondratjev on antanut asiasta virallisen määräyksen. Samantyylinen kielto on koskenut aiemmin kuorma-autoja. Nyt rajoitukset koskevat myös hybridimoottorilla varustettuja sähköajoneuvoja. Liikennöinti on kielletty molempiin suuntiin.
Näiden ajoneuvoluokkien kuljettajille tarjotaan maitse kulkevaa reittiä Taganrogin kautta Rostovin alueella ja edelleen Džankoihin, joka sijaitsee pohjoisella Krimillä.
Mitään selitystä kiellolle ei ole tiettävästi annettu.
Ukraina on yrittänyt tuhota sillan useasti. Lokakuussa 2022 osa sillasta sortui, kun sillä ajaneessa tavarajuna syttyi palamaan. Ilmeisesti lähellä ajaneeseen rekkaan oli asennettu räjähteitä. Ratasillan korjaaminen kesti useita kuukausia, aina heinäkuuhun 2023. Silloin Ukrainan merivoimat hyökkäsi siltaa vastaan kahdella meridroonilla. Kesäkuussa 2025 siltaan kohdistui vedenalainen räjähdeisku, joka vaurioitti sillan rakenteita.
Elokuussa 2025 Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB väitti pysäyttäneensä Georgiasta tulleen henkilöauton, joka oli matkalla sillan kautta Krimille kyydissään 130 kiloa räjähteitä. Venäläinen media päätti tuolloin väittää, että räjähteet olisivat olleet ”suomalaisvalmisteisia”. FSB:n tiedotteessa Suomea ei mainittu, mutta siinä väitettiin että edeltävän kerran Krimin sillalle matkalla ollut räjähdeauto olisi tullut Valko-Venäjältä huhtikuussa 2025.
FSB:n tiedotteesta käy ilmi, että elokuussa pysäytetty auto oli Chevrolet Volt. Ne ovat hybridiautoja.