Venäjä keskitti 400000 sotilasta rintaman kuumimpaan kohtaan

Viron puolustusministeriön valmiusosaston johtaja Gert Kajun mukaan Venäjä keskittää joukkoja Donbasin alueelle. Alueella noin 400 000 sotilasta on keskitetty noin 200 kilometrin mittaiselle rintamalohkolle. Kaju kommentoi tilannetta Viron yleisradioyhtiö ERR:n artikkelissa.

– Donbassissa venäläisten pääsuunta on edelleen Pokrovskin suuntaan. Operaatio Pokrovskin valtaamiseksi alkoi viime joulukuussa ja on yhä käynnissä. Voidaan siis sanoa, että Pokrovskista on tullut uusi Bahmut. Ukraina on rakentanut sinne erittäin vahvat puolustusasemat, ja venäläisten eteneminen on hidasta, Kaju toteaa.

Venäjän joukot yrittävät Kajun mukaan myös edetä Kupianskin ja Lymanin suuntiin. Pyrkimys Oskiljoen ylityspaikkoihin molemmissa suunnissa uhkaisi ukrainalaisten joukkojen huoltolinjoja joen länsirannalla. Toistaiseksi Ukraina on lisäjoukkojen avulla onnistunut pitämään tilanteen hallinnassa.

Vaikka Venäjän joukot etenevät Ukrainassa jo nyt hitaasti, eteneminen hidastunee entisestään syksyn edetessä, Kaju arvioi. Hitaankin etenemisen hintana ovat raskaat tappiot miehistössä ja kalustossa.

– Venäjä kärsii erittäin raskaita tappioita, mutta kuten olemme nähneet, se ei ole ollut heille pelote, Kaju muistuttaa.

– Nyt, kun syksy etenee ja sääolosuhteet huononevat – lehtien pudotessa ja sotilaiden luonnollisen suojan vähentyessä – odotamme venäläisten etenemisen muuttuvan entistä vaikeammaksi. Silti emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että hyökkäys jatkuu.