Venäjä kertoo vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta

Venäjän mukaan Mustanmeren viljasopimus on päättynyt, eikä Venäjä enää noudata sitä. Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kertoi asiasta tänään, sillä 17. heinäkuuta oli pidennetyn viljasopimuksen päättymispäivä. Asiasta uutisoi Financial Times -lehti.

YK:n ja Turkin neuvottelema viljasopimus on mahdollistanut kymmenien miljoonien tonnien edestä viljan ja elintarvikkeiden tuontia Ukrainasta, josta yli puolet on mennyt kehittyviin maihin.

Venäjä vetoaa siihen, että länsimaiset pakotteet ovat vaikeuttaneet sen omaa maataloustuotteiden vientiä. Peskovin mukaan Venäjä jatkaa viljasopimusta heti, kun maalle ”tärkeitä osia sopimuksesta noudatetaan”.

– Tämä on toinen kerta, kun Kreml vetäytyy sopimuksesta, näennäisesti pakotteiden vuoksi, mutta oikeammin painostaakseen Kiovaa, kommentoi Financial Timesin Moskovan-toimituksen päällikkö Max Seddon Twitterissä.

Russia has killed the Ukraine grain deal. This is the second time the Kremlin has pulled out – ostensibly over sanctions against its own exports, but really to put more pressure on Kyiv.

Latest with @HenryJFoy https://t.co/Nba7sU4C6m

— max seddon (@maxseddon) July 17, 2023