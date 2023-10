Venäjä ”kansallisti” Olena Zelenskan huvilan Krimillä ja huutokauppasi sen

Venäjä laittoi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puolison Olena Zelenskan omistaman huvilan huutokauppaan. Asunto sijaitsee miehitetyn Krimin Jaltalla.

Uutismedia Euromaidan kertoo, että huutokauppa järjestettiin maanantaina ja Zelenskalle kuuluva talo myytiin 44,3 miljoonalla ruplalla, eli noin 473000 dollarilla.

Huutokauppaan sallittiin kaksi osallistujaa, jotka kummatkin olivat Moskovasta. Huutokaupan voitti moskovalaisnainen. Lähtöhinta oli 24,6 miljoonaa ruplaa. Zelenskyin kansliasta ei ole kommentoitu asiaa.

Miehittäjän alaisuudessa toimivan Krimin parlamentin edustaja sanoi syyskuussa, että viranomainen on laittanut myyntiin ensimmäiset ”kansallistetut” rakennukset, jotka ovat kuuluneet ukrainalaisille Krimillä. Hänen mukaansa asiasta on päätetty äänestyksellä Kreml-mielisessä hallinnossa. Myyntilistalla on muun muassa ukrainalaisia pankkeja ja teollisuuslaitoksia, viinitila sekä lasten leirikeskus.

Ukrainan Krimin edustaja Tamila Tasheva on todennut, että Ukraina ei tunnusta miehittäjän suorittamaa ”kansallistamista” tai omaisuuden ja perintöjen takavarikoimista.

Occupation authorities in Crimea sell Zelenska apartment for over $473K

