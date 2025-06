Venäjä kannattaisi jakaa pieniin osiin, katsoo virolaiskenraali

Virolainen kenraalimajuri Veiko-Vello Palm tyrmää Postimees -lehden videopodcastissa sitkeän myytin Venäjästä.

– Ihmiset sanovat, että Venäjä on ennalta-arvaamaton. Ei se ole, se toimii rationaalisesti. Se käyttäytyy vain täysin eri tavalla kuin me, Veiko-Vello Palm sanoo.

– Venäjän perimmäinen tavoite on vallan säilyttäminen. Pahin asia tällaiselle hallinnolle – juuri näin tapahtui myös Neuvostoliitossa – on se, kun ihmiset alkavat kysyä, miksi toiset elävät niin hyvin? Silloin valtion on lisättävä terroria. Jos se ei siihen pysty, kaikki hajoaa käsiin.

Sodan jatkaminen on hänen mukaansa hyödyllistä Venäjälle.

– Hyvin menestyvä Ukraina on paljon suurempi uhka Venäjälle kuin sodassa oleva Ukraina.

Veiko-Vello Palm erosi viime vuonna aktiivipalveluksesta ja siirtyi puolustusteollisuuteen töihin. Hän kuitenkin seuraa yhä tiiviisti Ukrainan sodan tapahtumia.

Virolaiskenraalin mukaan sodassa on tapahduttava pian käänne.

– Yksi vaihtoehto on, että Venäjä voittaa selkeästi. Toinen on, että Ukraina voittaa. Kolmas on, että sota jatkuu kitkutellen, ja molemmin puolin kuolee ihmisiä päivittäin. Ja viimeinen vaihtoehto on, että syntyy jonkinlainen pakotettu tulitauko ja alueelle tuodaan rauhanturvajoukkoja, Veiko-Vello Palm sanoo.

– Yksi asia on selvä: sota ei voi kestää pitkään, koska Yhdysvallat sanoo, ettei se sovi heille. Joten jäljelle jää kolme vaihtoehtoa. Jos Venäjä haluaa voittaa, sen on tehtävä se hyvin nopeasti. Jos Ukraina haluaa voittaa, sen on tehtävä se hyvin nopeasti. Tai sitten syntyy tulitauko, hän jatkaa.

Kenraalilta kysytään videopodcastissa, millaiselta Venäjän tappio näyttäisi.

– Venäjän voitto tai tappio on Venäjän itsensä määriteltävissä. He aloittivat tämän sotkun, ja jos (Vladimir) Putin nyt sanoisi, että ”me voitimme”, niin silloin he ovatkin voittaneet. Ukrainan voitto ei välttämättä tarkoita tappiota Venäjälle Venäjän näkökulmasta, hän toteaa.

Veiko-Vello Palm esittää myös oman haaveensa Venäjän tappiosta.

– Toivoisin Venäjän, sellaisena kuin se nykyään on, katoavan maailman näyttämöltä, ja että siellä tapahtuisi samanlainen puhdistautuminen kuin tapahtui Saksassa toisen maailmansodan tappion jälkeen, virolaiskenraali toteaa.

– Mielestäni olisi järkevää, jos Venäjä jakautuisi pienemmiksi hallittaviksi osiksi ja syntyisi demokraattisia valtioita. Onko se toteutettavissa? Ei, ei missään nimessä ainakaan seuraavan 3–5 vuoden aikana, hän jatkaa.

– Ilman Venäjän denatsifikaatiota mikään ei muutu. Saksassa siihen kului hyvin pitkä aika.

Voittona voidaan virolaiskenraalin mukaan nähdä myös se, että Venäjä ei olisi enää sotilaallisesti vaarallinen, ja että se tietäisi kärsivänsä yrittäessään jotain kavaluuksia.

– Riittävän hyvä voitto meille olisi myös se, jos onnistuisimme pitämään Venäjän kurissa seuraavat 5–10 vuotta. Ja toivoa, ettei se hajoaisi suurella pamauksella vaan hiljaisella sihinällä, Veiko-Vello Palm toteaa.

Tuon ajan kuluessa Putin ja hänen lähipiirinsä olisivat jo liian vanhoja ja kuolleita.

– Ja se uudempi sukupolvi ei ole yhtä kykenevä. He eivät pysty yhtä hyvin hyödyntämään Neuvostoliiton aikana hankittuja KGB-kokemuksia.