”Venäjä jatkaa veljikseen väittämiensä ihmisten tappamista”

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota on Ranskan entisen pääministerin Lionel Jospinin mukaan sivilisaatiokysymys Ukrainalle, joka haluaa elää vapaana kansakuntana, Euroopalle, jonka on torjuttava itseensä kohdistuva uhka, ja Venäjälle itselleen, jonka on muututtava.

Venäläisten on hänen mukaansa päätettävä sodan aloittaneen Vladimir Putinin kohtalosta ja omasta tulevaisuudestaan.

– Mutta jos halutaan, että maanosaamme palaavat rauha ja toivo, Putinin on hävittävä tämä sota, pääministerinä 1998–2002 toiminut Jospin sanoo Le Journal du Dimanche -lehdessä.

Jospinin kommentit ovat reaktio ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyneen ranskalaisen IFRI-instituutin perustajan ja johtajan Thierry de Montbrialin äskettäiseen kirjoitukseen, jossa vaaditaan länttä ottamaan huomioon Venäjän ”elintärkeät edut” realismin nimissä ja vieritetään vastuu sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen vastuulle.

Jospin luonnehtii de Montbrialin näkemyksiä hämmästyttäviksi ja sanoo niiden sivuuttavan täysin Putinin aloittaman sodan barbaariset realiteetit.

– Kahdeksan vuotta Krimin miehityksen ja Donbassin sodan alkamisen jälkeen Venäjä on jälleen hyökännyt Ukrainaan, joka ei ole sitä millään tavoin uhannut. Se on yrittänyt kaapata vallan Kiovassa ja sotilaallisista takaiskuistaan huolimatta jatkaa veljikseen väittämiensä ihmisten tappamista, Jospin toteaa.

Ukrainan armeija taistelee Jospinin mukaan urheasti ja älykkäästi ja kohdistaa iskunsa yksinomaan sotilaallisiin kohteisiin.

– Hyökkääjän käyttäytyminen on luonteeltaan toisenlaista. Putinin käskystä Venäjän joukot toteuttavat yhä enemmän summittaisia teloituksia, raiskauksia, kidutuksia ja väestön pakkosiirtoja. Ne pommittavat siviiliväestöä ja infrastruktuuria. Nämä teot ovat sotarikoksia, joista on rangaistava kansainvälisissä tuomioistuimissa, Jospin sanoo.

– Se, että ”länsi ottaa huomioon Venäjän elintärkeät edut”, voi olla järkevää, jos nämä edut määritellään rationaalisesti ja jos tavoiteltava ”voimatasapaino” on kansainvälisen oikeuden mukainen. Kun Vladimir Putinin näkemyksen mukaan Venäjän etuihin kuuluu Ukrainan alistaminen ja muiden neuvostoimperiumiin aiemmin kuuluneiden suvereenien valtioiden uhkailu, pitäisikö meidän suostua siihen? Ei todellakaan.