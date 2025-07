Venäjä ja Pohjois-Korea yhdistivät voimansa – ”Enemmän kuin outo liittouma”

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) käsittelee X-viestipalvelussa julkaisemassaan kirjoituksessa Venäjän ja Pohjois-Korean välistä suhdetta, joka on hänen mukaansa enemmän kuin vain outo liittouma maiden välillä.

– Pohjois-Korea ei ole enää vain syrjäinen diktatuuri – se on nyt sodan osapuoli Ukrainan rintamalla ja osa Venäjän sotakoneistoa. Tämä on enemmän kuin outo liittouma. Se on järjestelmällinen autoritaarinen rintama, joka uhkaa Euroopan strategista tasapainoa.

Limnell mainitsee, että Kim Jong-un on lähettänyt Venäjälle miljoonia ammuksia ja tuhansia sotilaita.

– Ei symbolisesti, vaan taistelukäyttöön. Vastineeksi hän saa öljyä, ruokaa – ja todennäköisesti sotateknologiaa, joka kiihdyttää Pohjois-Korean ohjus- ja avaruusohjelmia.

Putinin ja Kimin allekirjoittama strateginen sopimus sitoo kansanedustajan mukaan maiden turvallisuuspoliittisen kohtalon yhteen.

– Kyse ei ole enää taktisesta edusta vaan geopoliittisesta linjasta: yhteinen vihollinen, yhteinen järjestys ja jaettu sodan kokemus.

Tulevina kuukausina on hänen mukaansa odotettavissa lisää joukkoja, yhteisiä harjoituksia ja asekehitystä.

– Pohjois-Korea oppii käytännön sodankäyntiä, Venäjä saa halpaa kulutusvoimaa – ja länsi kohtaa aiempaa integroidumman autoritaarisen liittouman.

Euroopan on Limnellin mukaan ymmärrettävä, ettei tämä liitto katoa sodan päättyessä.

– Se on pysyvämpi haaste, jossa Kaukoitä ja Euraasia yhdistyvät länttä vastaan. Vastaus ei voi olla reaktiivinen. Se vaatii strategista etumatkaa ja hereillä oloa. Nyt, ei huomenna.