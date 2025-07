Venäjä ja Azerbaidžan täydessä riidassa – jopa iskuja odotetaan

Uppsalan yliopiston idäntutkimuksen emeritusprofessori, tutkija Stefan Hedlundin mukaan Venäjän ja sen vanhan liittolaisen Azerbaidžanin suhteet ovat ”vapaassa pudotuksessa”.

– Kysymys kuuluu, kuinka pitkälle he ovat valmiita menemään. En usko, että Azerbaidžan perääntyy – he luultavasti tulevat pelaamaan kovaa peliä venäläisten kanssa. Ja venäläisethän eivät peräänny koskaan, Stefan Hedlund sanoo Svenska Dagbladet -lehdelle.

Uusi syöksykierre maiden suhteissa alkoi perjantaina, kun kaksi azerbaidžanilaista veljestä kuolivat pidätyksen aikana Venäjän Jekaterinburgissa. Azerbaidžanin mukaan veljeksiä kidutettiin. Venäjän viranomaiset ovat kertoneet, että toinen veljeksistä kuoli sydänkohtaukseen ja toisen kuolinsyytä yhä tutkitaan.

Tämän seurauksena Azerbaidžan perui Venäjän varapääministeri Aleksei Overchukin tulevan vierailun sekä kaikki venäläisten taiteilijoiden esitykset. Lisäksi Azerbaidžanin viranomaiset tekivät ratsian Venäjän valtion omistaman Sputnik-uutistoimiston toimistoon Bakussa ja pidättivät useita työntekijöitä. Heitä syytetään muun muassa vakoilusta, petoksesta ja rahanpesusta.

Stefan Hedlund uskoo, että kriisi voi kärjistelyä jopa ammuskeluksi, rajakiistoiksi tai iskuiksi ja sabotaasiksi sekä Bakussa että Moskovassa.

– Nämä ovat kaksi maata, jotka eivät ole tunnettuja silkkihanskojen käyttämisestä – ne voivat toimia varsin kovakouraisesti, Hedlung sanoo.

– Pahin mahdollinen skenaario Azerbaidžanille on, että venäläiset räjäyttävät maan Georgian kautta Turkkiin kulkevat öljyputket. Jos ne vaurioituvat, Azerbaidžan menettää koko taloutensa. Ja Turkki ja Eurooppa menettävät suuren osan öljyntuonnistaan, hän jatkaa.

Maiden suhteiden kriisiytymisen taustalla on joulukuussa 2024 tapahtunut Azerbaidžanin matkustajakoneen alasampuminen, jossa kuoli 38 ihmistä. Tutkimukset osoittivat, että koneen oli ampunut alas venäläinen Pantsir-S-ilmatorjuntaohjus. Vaikka diktaattori Vladimir Putin esitti anteeksipyynnön, Venäjä ei ole virallisesti ottanut vastuuta tapahtuneesta. Tämä on lisännyt Azerbaidžanin tyytymättömyyttä vanhaan liittolaiseensa.

Azerbaidžan on viime aikoina lähentynyt Turkkia ja Israelia sekä vahvistanut suhteitaan Ukrainaan, mikä on entisestään heikentänyt sen suhteita Venäjään.

Stefan Hedlundin mukaan maiden välirikko on iso tappio Kremlille.

– Kuinka monta ystävää heillä on enää jäljellä? Jokainen ystävyys, jonka Putin menettää, on katastrofi. Voisi ajatella, että venäläisillä on jo tarpeeksi ongelmia Ukrainassa, mutta kun he kohtaavat tällaisia haasteita, heidän mielestään on pakko vastata. Muuten he menettävät kasvonsa.