Venäjä iski Vinnytsjan kaupunkiin – ”avoin terroriteko”

Kaksitoista ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa Vinnytsjan kaupunkiin, kertoo ukrainalainen verkkolehti The Kyiv Independent.

Viranomaisten mukaan iskussa kuolleiden joukossa on myös yksi lapsi. Vinnytsjan kaupunki sijaitsee läntisessä Ukrainassa.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan iskussa on kyse terrorismista.

– Mitä tämä on, ellei avoin terroriteko, presidentti sanoi verkkolehden mukaan.

