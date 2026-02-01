Venäjä iski synnytyssairaalaan

Venäjä on iskenyt tänään 1.helmikuuta synnytyssairaalaan Zaporizhzhjan kaupungissa.
Ainakin kuusi ihmistä on loukkaantunut iskussa, kertoo The Kyiv Independent.
Alueen kuvernööri Ivan Fedorov on tehnyt Telegram-palvelussa asiasta julkaisun, jonka yhteyteen hän on jakanut videomateriaalia tapahtumapaikalta. Videossa näkyy vaurioitunut rakennus särkyneine ikkunoineen ja rakennuksesta nousevaa savua.
– Synnytyssairaalaan kohdistuva isku on jälleen yksi todiste sodasta, jota käydään elämää vastaan, kuvernööri sanoo julkaisunsa yhteydessä.
Venäjä on useaan otteeseen kohdistanut iskuja synnytyssairaaloihin. Esimerkiksi vuonna 2022 kohteena oli Zaporižžjan alueen synnytyssairaala. Iskussa kuoli kahden päivän ikäinen poika, kun sairaalaan osui S-300-ohjus.
Uusin isku synnytyssairaalaan asettuu ajallisesti hetkeen, kun kolmikantaneuvot rauhasta ovat kesken Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.