Venäjä iski ohjuksella teatteriin – ainakin kuusi kuollut

Venäjän ohjusisku on osunut Pohjois-Ukrainan Tshernihivin kaupungin keskustaan muuttaen ”tavanomaisen lauantain tuskan ja menetyksen päiväksi, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toteaa X-viestipalvelussa.

– Tätä tarkoittaa elää terroristivaltion vieressä. Tätä vastaan me yhdistämme koko maailman.

– Tänään venäläinen ohjus osui Tshernihivin sydämeen. Aukio, yliopisto ja teatteri. Venäjä muutti tavallisen lauantain tuskan ja menetyksen päiväksi. On uhreja. Osanottoni kaikille läheisensä menettäneille. Kaikki palvelut toimivat, elastajat, poliisit, lääkärit.

– Kehotan maailmaa vastustamaan Venäjän terroria. Jotta elämä voittaisi, Venäjän on hävittävä tämä sota, Zelenskyi kirjoittaa.

Tshernihivin kaupungin pormestari Oleksandr Lomako sanoi, että uhrien määrää selvitetään. Tähän mennessä kuuden ihmisen kerrotaan kuolleen ja 37 loukkaantuneen iskussa. Kuolonuhrien joukossa on 6-vuotias tyttö.

– Pelastuslaitos työskentelee paikalla, hän lisäsi.

