Venäjä iski lentopommeilla syöpäsairaalaan

Venäläispommittajat iskivät perjantain ja lauantain välisenä yönä lentopommeilla syöpäsairaalaan, kertoo Hersonin alueen valtionhallinto viestipalvelu Telegramissa.

Isku kohdistui Hersonin kaupungissa sijatsevaan Hersonin alueelliseen onkologiakeskukseen. Sairaalan verkkosivujen mukaan syöpäsairauksiin erikoistuneessa hoitolaitoksessa on 300 sairaalapaikkaa, ja siellä hoidetaan vuosittain noin 7 500 potilasta. Sairaalan terveyskeskuksessa taas autetaan vuosittain 90 000 ihmistä.

Sairaalaan ammuttiin venäläisistä lentokoneista kaksi KAB-lentopommia.

KAB-lentopommien koko vaihtelee 200:sta 2 000:een kilogrammaan, ja ne voivat aiheuttaa laajaa tuhoa. Käytännössä ne ovat vanhoja neuvostoaikaisia pommeja, joihin on kiinnitetty siivekkeet.

Venäjä on käyttänyt lentopommeja etenkin Itä-Ukrainan taistelukentillä, mutta on iskenyt niillä myös siviilikohteisiin.

Ukrainan terveysministeri Viktor Liaško kertoo sairaalarakennuksessa olleen iskuhetkellä 15 ihmistä, joista kukaan ei kuollut tai loukkaantunut. Sairaala kuitenkin vaurioitui pahasti. Iskun jälkeen otetuissa kuvissa näkyy, että yksi sairaalan siivistä on vahingoittunut pahoin. Ainakin kahdessa kerroksessa ulkoseinät ovat osittain romahtaneet.

Ukrainan viranomaisten mukaan kyseessä on maan siviiliväestöön kohdistettu terroriteko.

– Venäjä osoittaa jälleen luonteensa hyökkääjävaltiona, joka iskee suoraan elämälle välttämättömiin kohteisiin, valtionhallinnon viestissä todetaan.

Kuluneella viikolla Venäjä on pommittanut ohjuksilla myös Kiovaa. Perjantaisessa iskussa vaurioitui muun muassa rakennus, jossa sijaitsee lukuisten eri maiden suurlähetystöjä.

Russia has attacked an oncology hospital in Kherson with aerial guided bombs. This is not just a crime, it is another act of terrorism.

This serves as further evidence that Ukraine will include in the list of Russia's war crimes. pic.twitter.com/HehXzPgwh5

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) December 21, 2024