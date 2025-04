Iran värvää Ruotsissa lapsia poliittiseen väkivaltaan

Ruotsin jengiongelmaa käytetään räikeästi hyväksi Lähi-idän poliittisessa tilanteessa: Iran värvää alaikäisiä jenginuoria tekemään sabotaasi-iskuja Israelin ja juutalaisten kohteita vastaan.

CNN löysi tuoreita esimerkkejä suunnitelluista iskuista israelilaisiin ja juutalaisiin kohteisiin Euroopassa, joissa Iraniin kytköksissä olevien rikollisverkostojen väitettiin oikeuden asiakirjojen mukaan painostaneen paikallisia ihmisiä toteuttamaan rikokset. Kohteina olivat muun muassa synagoga ja juutalaisten muistokeskus Saksassa sekä juutalainen ravintola ja synagoga Kreikassa. CNN nostaa artikkelissaan nämä esiin kertoessaan, mitä kaikkea Ruotsissa on tapahtunut.

Kreikan tapauksessa syytetty, paperiton nuori Pakistanista, pystyi osoittamaan että hänet oli pakotettu tekoon. Iran tietysti kiisti kaiken. Niin se on kiistänyt myös Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa ilmi tulleissa, Israeliin liittyneissä tapauksissa.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp sanoo CNN:lle, että vaikka nuorison toteuttamat operaatiot eivät ole kovin kehittyneitä, ne ovat vakavia, koska väitetyt tekijät ovat nuoria ja kokemattomia.

– Nuoret ovat pelkkä väline, Ranstorp sanoi.

– He ovat todella tavallaan painostettuja tekemään tätä.

Kyse ei välttämättä ole aina suorasta painostuksesta, vaan ympäröivistä motivoivista tekijöistä kuten joukkoon kuulumisesta ja rahasta.

CNN kertoo tapauksesta, jossa 15-vuotias poika Västeråsista oli värvätty keikalle, jossa hänet noudettiin taksilla kotoaan yhteen osoitteeseen. Osoitteessa hän haki metsästä aseen, jonka jälkeen toinen taksi vei hänet tekokohteeseen. Kohteena oli Israelin lähetystö Tukholmassa. 15-vuotias jäi kuitenkin kiinni aseen kanssa poliisin pysäytettyä taksin ennen kuin se ehti paikalle ja Israelin lähetystöä meni ampumaan paria tuntia myöhemmin 14-vuotias poika.

Tämän 15-vuotiaan äiti sanoi CNN:lle, että uskoo poikaansa käytetyn hyväksi. Pojalla oli itseään vanhempia kavereita, jotka käyttäytyivät kuin hänen isoveljensä ja tarjosivat hänelle turvallisuuden tunnetta. Myös poika itse kertoi, että oli joitakin päiviä aiemmin sanonut ei tehtävälle jossa oli tarkoitus ampua Israelin lähetystöä. Hän ei halunnut sekaantua poliittisiin asioihin. Siihen saakka, kunnes hän oli hakenut ensimmäiseen osoitteeseen piilotetun aseen, hän oli luullut olevansa menossa viemään kannabista paikasta toiseen. Poika oli sanonut kuulustelussa, että on liian myöhäistä pyrkiä jengistä eroon.

CNN kertoo Ruotsin jengisodasta laajemminkin. Se nimeää sekä Foxtrot- että Rumba-jengit. Foxtrot-jengin johtaja Rawa Majid on taustoiltaan Iranin kurdi, joka on paennut Ruotsista jo aiemmin ja jäi julkisten lähteiden mukaan kiinni Iranissa syksyllä 2023. Tämän jälkeen hänen on säännöllisesti epäilty ottavan vastaan määräyksiä ja toimeksiantoja Ruotsiin Iranin turvallisuusministeriöltä.

Rawa Majidin Iran-yhteyksistä on uutisoitu jo aiemmin, mutta nyt CNN nimeää Iranin laskuun työskenteleväksi myös Foxtrotin vastustajajengin Rumban johtajan Ismail Abdon. Se kertoo lähteikseen Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon sekä Israelin turvallisuuspalvelu Mossadin tiedot. Abdon olinpaikasta ei ole varmuutta, mutta hänen epäillään oleskelevan eteläisessä Turkissa.

Iran ei kommentoinut asiaa CNN:lle pyynnöistä huolimatta.