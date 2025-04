Pörssisähkön hinnoittelu muuttuu: Näillä vinkeillä sähköautoilija säästää rahaa

Pörssisähkön hinnoittelu siirtyy pian varttihinnoitteluun, mikä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia älykkäälle sähköauton lataukselle.

Sähköautojen ja lataushybridien latauslaitteisiin erikoistunut Nordic Plug antaa tiedotteessaan vinkkejä, miten sähköauton lataaja voi säästää rahaa.

– Markkinoilla on jo saatavilla älykkäitä latauslaitteita koteihin, joiden avulla pörssisähköä voidaan hyödyntää esimerkiksi asettamalla hintaraja: autoa ladataan vain, kun sähkön hinta on alle neljä senttiä kilowattitunnilta. Toinen vaihtoehto on määrittää, mihin aikaan auto tarvitaan käyttöön – tällöin laite huolehtii, että lataus tapahtuu halvimpina tunteina siihen mennessä. Laitteet pystyvät tämän tiedon hankkimaan vartin sykleissä samalla tavalla kuin tuntisyklilläkin eli varttimuutos ei aiheuta uuden latausaseman hankintaa, kertoo Nordic Plug Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Kummunmäki.

Hänen mukaansa pörssisähkö kiinnostaa suuresti.

– Tutkimme hiljattain, että lähes puolet kotilataajista toivoo latausasemaltaan pörssisähköominaisuutta. Käytännössä laitteen pilvipalvelu osaa hakea automaattisesti edullisimmat vartit esimerkiksi Nordpoolin hintapalvelusta, Juha Kummunmäki sanoo.

Sähköauton lataaminen pörssisähkön perusteella edellyttää myös lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämistä kun laskutetaan kulutusperusteisesti. Tällöin latausaseman on oltava mittauslain mukainen, eli siinä on oltava näytöllinen MID-hyväksytty energiamittari, jonka avulla käyttäjä voi todentaa kulutuksensa.

IGL-Technologies Oy tuottaa eParking-palvelua, jonka kautta taloyhtiöt ja yritykset voivat tarjota pörssisähköön perustuvaa latausmahdollisuutta ja kulutusraportointia.

– Autoilijat voivat säästää merkittävästi lataussähkön hinnassa ajoittamalla latauksen sähkön edullisimmille tunneille, jotka sijoittuvat yleensä yöaikaan. Esimerkiksi meidän palvelussamme taloyhtiö voi hinnoitella sähkön niin, että se veloittaa pienen kiinteän osuuden siirtokustannusten kattamiseksi ja lisää siihen spot-hinnan. Varttisähkö on jo huomioitu järjestelmissämme, joten se ei aiheuta ongelmia, kertoo IGL-Technologies Oy:n operatiivinen johtaja Antti Hiekkanen.