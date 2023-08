Venäjä iski Kinzhaleilla siviilikohteeseen, kahdeksanvuotias poika kuoli

Venäjä hyökkäsi tänään perjantaina Ukrainaan neljällä Kinzhal-ohjuksella. Asiasta kertoo Ukrainan puolustusvoimat sosiaalisen median palvelu X:ssä.

Ukrainan mukaan yksi ohjuksista ammuttiin alas Kiovan yläpuolella.

– Valitettavasti loput ohjuksista osuivat siviili-infrastruktuuriin ja asuinrakennuksiin Ivano-Frankivskin alueella, puolustusvoimat kertoo.

Kahdeksanvuotiaan pojan kerrotaan saaneen surmansa iskussa.

