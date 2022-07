Venäjä iski kahteen yliopistoon – “hyökkäävät koulutusta vastaan”

Venäjä on iskenyt kahteen yliopistoon Mykolajivin kaupungissa. Asiasta kertoo alueen kuvernööri Vitaliy Kim Twitterissä.

– Nyt he hyökkäävät koulutustamme vastaan. Pyydän kaikkien demokraattisten maiden yliopistoja kutsumaan Venäjää siksi, mikä se todella on – terroristi.

Ukrainalainen verkkolehti The Kyiv Independent kertoo, että kaupungissa kuultiin aamun aikana ainakin 10 räjähdystä. Mykolajivin pormestari kehotti kaupungin asukkaita pysymään suojassa.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022