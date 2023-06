Venäjä iskee videolla puusta tehtyyn vale-Leopardiin

Ukrainan asevoimien 54. erillisen mekanisoidun prikaatin K2-pataljoona on julkaissut videon venäläisten Zala Lancet-räjähdelennokin iskusta puiseen vale-Leopard-panssarivaunuun.

Sosiaalisen median venäläisillä sotakanavilla oli jo ehditty juhlia saksalaisen Leopard-vaunun tuhoamista.

– Lymanin alueella 24. erillinen spetsnaz-prikaati suorittaa päivittäin erityistehtäviä. Tallenne näyttää, kuinka Lancet-lennokki tuhosi ukrainalaistankin ammuksineen, kirjoitti venäläinen Telegram-kanava Kremlovskaja Pratška (”Kremlin pyykkäri”) myös propagandisti Vladimir Solovjovin jakamassa viestissä.

K2-pataljoonan vierailemalla iskupaikalla oli kuitenkin vain kasa palavaa lautaromua, jonka sijainniksi on geopaikannettu Bahmutin ja Lymanin piirien rajalla sijaitseva Siversk.

Siversk, Ukrainian forces from the K-2 combat group of the 54th Mechanized Brigade used a wooden Leopard 2 decoy to bait a Russian Lancet loitering munition strike. pic.twitter.com/aWqcYCHA7U

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 12, 2023