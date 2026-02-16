”Venäjä iskee ilman mitään rajoja” – Näin Kiovan valot yritetään pitää päällä

Venäjä pommittaa armotta Kiovan sähkö- ja lämmitysinfraa. Samaan aikaan korjaajat yrittävät pitää pääkaupungin valot päällä. Asiasta kertoo Wall Street Journal.

Tammikuun lopussa Valtion hätätilapalvelun sukellusryhmällä oli edessään vaikea tehtävä. Erään voimalaitoksen betonirakenteeseen oli tullut halkeama. Jos sitä ei korjattaisi, olisi tuhansien kotien sähkönsaanti vaarassa.

Ongelmana oli, että murtuma oli veden alla.

Kuusi päivää kestäneessä operaatiossa halkeama saatiin lopulta korjattua vedenalaisen droonin, vasaran ja taltan avulla.

– Se oli ehdottomasti yksi vaikeimpia tehtäviämme, tiivistää 45-vuotias sukellusjoukkueen päällikkö Andriy Vlasenko.

Vlasenkon tiimin tehtävä oli erityisen vaarallinen. Vesi oli nolla-asteista, jonka vuoksi sukeltajien täytyi työskennellä 40 minuutin vuoroissa. Murtumapaikalle päästäkseen sukeltajien täytyi uida virtausta vastaan ja luikerrella kapean tunnelin läpi.

Työ myös keskeytyi noin kahdeksan kertaa päivässä Venäjän ilmaiskujen vuoksi.

Ukrainan energiaministeriön mukaan lähes neljä vuotta kestäneen sodan aikana on kuollut yli 160 energia-alan työntekijää. Hätätilapalvelun työntekijöitä on kuollut 100 ja haavoittunut 500.

Korkeat luvut johtuvat Venäjän kaksoisiskutaktiikasta, jonka tarkoitus on tappaa mahdollisimman paljon pelastushenkilöstöä. Ensin isketään kohteeseen, ja kun pelastajat saapuvat paikalle, isketään uudelleen.

Venäjän iskuilla on myös psykologinen vaikutus korjaustiimien mielialaan.

Helmikuun alussa eräs Venäjän aiemmin tuhoama voimalaitos oli juuri saatu korjattua. Sitten Venäjä iski uudelleen.

Ilmiö on Ukrainan suurimman yksityisen energiayhtiön DTEK:n väelle tuttua. Yhteen lämpövoimalaan on isketty sodan aikana jo kymmenen kertaa.

– Venäjä iskee nyt ilman mitään rajoja, ja Ukraina tekee, mitä olemme aina tehneet: taistelleet ja selviytyneet, sanoo DTEK:n toimitusjohtaja Maksim Timtšenko.

Viimeisimmän iskun aikana pieni joukko työntekijöitä oli jäänyt voimalaitoksen valvomoon luotiliivit päällä valvoakseen laitoksen toimintaa. Ensimmäinen osuma irrotti palasia katosta. Toinen sammutti koko voimalaitoksen.

Voimalaitoksen johtaja käynnisti evakuointitoimet, ja samalla hetkellä kolmas osuma iskeytyi voimalaitokseen.

– Mikään ei ole työntekijälle vaikeampaa kuin nähdä työn tulosten tuhoutuneen, kertoo voimalaitoksessa 27 vuotta työskennellyt johtaja.

– Me korjasimme sen, jälleenrakensimme sen, savu nousee savupiipusta. Sitten kuuluu pamaus, ja pitää aloittaa taas alusta, harmittelee laitoksen laitteistopäällikkö.

Työvuorot ovat pitkiä, jopa 12-tuntisia. Se ajaa työntekijöitä sairaslomille uupumuksen takia. Ja kun työt on tehty, Venäjä iskee jälleen.

Tilanne muistuttaakin työntekijöiden mukaan elokuvaa ”Päiväni murmelina”, jossa sama päivä toistuu uudelleen ja uudelleen.

– Vaikeinta on, kun teet työsi ja se kaikki tuhoutuu, tiivistää korjaustiimin johtaja Maksym Yevtšun.