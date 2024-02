Venäjä hyökkää viidestä suunnasta – ”vaarallisin tilanne sitten sodan alun”

Venäjän hyökkäys on jakautunut viiteen suureen hyökkäyssuuntaan, jotka kattavat kaupunkeja suuressa osassa Itä- ja Etelä-Ukrainan rintamaa, kertoo The New York Times.

– Tämä on vaarallisin tilanne sitten sodan alun, jutun jakanut Ukrainan sisäministerin entinen avustaja Anton Gerashenko kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venäläisten hyökkäyksiä tehdään Avdijivkan, Marjinkan, Robotynen, Kreminnan ja Bahmutin suunnalta. Ukraina yrittää hillitä hyökkäystä, mutta puolustajalla on NYTin pulaa ammuksista ja vaikeuksia täydentää joukkoja.

– Venäjä yrittää saada takaisin alueita, jotka Ukrainan asevoimat vapautti vastahyökkäyksen aikana vuosina 2022 ja 2023, Gerashenko kirjoittaa.

The New York Times on koonnut yhteenvedon Venäjän hyökkäyssuunnista.

Venäjä on sijoittanut noin 50 000 sotilasta Avdijivkan suunnan hyökkäyksiin. Ukrainan mukaan kymmeniä tuhansia venäläisiä on kuollut tai haavoittunut, mutta heitä on täydennetty muun muassa taisteluun lähetetyillä vangeilla.

Taisteluissa tuhoutuneesta Marjinkasta on tullut Venäjän hyökkäysten tukikohta. Sen valloittaminen on antanut venäläisille mahdollisuuden kääntää katseensa Vuhledarin suuntaan. Alueelle sijoitettujen joukkojen määrästä ei ole tarkaa tietoa, mutta Ukrainan mukaan Venäjä on pitänyt Mariupolin läheisyydessä noin 40 000 sotilasta, joita voidaan käyttää etelästä tuleviin hyökkäyksiin.

Venäjä etenee Kreminnan suunnalta, vaikkakin hitaasti Ukrainan vastarinnan takia. Kreminnasta venäläiset yrittävät liikkua kohti Kupjanskia ja Lymania. Alueella on noin 110 000 venäläistä sotilasta.

Bahmutin suunnalla aloite on Venäjällä. Venäläisten tähtäimessä on Tšasiv Jarin kaupunki, josta he saisivat altistettua Kramatorskin kaupungin tykistötulelle. Alueella on noin 62 000 venäläissotilasta.

Russia is advancing in 5 directions at once. This is the most dangerous situation since the beginning of the war – The New York Times.

Russia’s assault has split into five major lines of attack: Avdiivka, Marinka, Robotyne, Kreminna and Bakhmut directions.

The Russian…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 19, 2024