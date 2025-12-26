Venäjä hyökkää – ”kyse on ajoituksesta ja olosuhteista”

European Council on Foreign Relations -ajatushautomo (ECFR) arvioi tuoreessa raportissaan, että Venäjältä kuluisi Ukrainan sodan päätyttyä noin 5–10 vuotta ennen kuin se voisi ryhtyä hyökkäyssotaan Viroa vastaan.

Ukrainalainen everstiluutnantti, strategisesti keskeisen Mariupolin kaupungin puolustustaisteluihin esikuntapäällikkönä osallistunut Bohdan Krotevytš pitää ECFR:n analyysia monin tavoin ongelmallisena.

– Koko argumentaatio perustuu teoreettisiin malleihin, voimasuhdelaskelmiin ja pelotevaikutuskonsepteihin, mutta nykyaikaisen sodankäynnin ratkaiseva tekijä, todellisissa taistelutilanteissa hankittu kokemus, jätetään tyystin huomiotta, Krotevytš kirjoittaa X:ssä.

Vain kahdella valtiolla maailmassa, Ukrainalla ja Venäjällä, on hänen mukaansa aitoa ja ajantasaista kokemusta valtioiden välisestä korkean intensiteetin sodankäynnistä.

– Kaikki muut maat – mukaan lukien Viro ja valtaosa Naton jäsenmaista – nojaavat harjoituksiin, esikuntatason simulaatioihin ja doktriinisiin oletuksiin, joita ei ole täysimittaisessa taistelussa koeteltu, Krotevytš toteaa.

Virolla on hänen mukaansa korkea valmius, mutta siltä puuttuu käytännön kokemus tilanteista, jossa vihollisella on jatkuva tykistöylivoima, droonien tuottama tiedustelukyky selustassa. Myös taktiikan ja johtamisjärjestelmien mukauttamiseen olisi kyettävä reaaliajassa.

– Tämä ei ole kritiikkiä Viron puolustusvoimia kohtaan. Tämä on tosiasia. Taistelukokemusta ei voi korvata doktriineilla, harjoituksilla eikä liittokunnan jäsenyydellä, hän painottaa.

Erityisen ongelmallisena hän pitää ECFR:n tutkijoiden oletusta Venäjän voimien hiipumisesta pitkittyneen hyökkäyssodan myötä, sillä Kreml ei ole historiallisesti piitannut massiivisimmistakaan henkilötappioista halutun päämäärän saavuttamiseksi. Jos raskailta vaikuttavien miehistötappioiden kuvitellaan pidättelevän Venäjää, sorrutaan juuri sellaiseen ratkaisevaan virheeseen, jolla sodat hävitään.

Pahinta ECFR:n analyysissa on hänen mielestään katteeton luottamus siihen, että Putinin Venäjä ei ole valmis, ei kykene eikä uskalla.

– Sama logiikka oli taustalla sekä vuoden 2014 että vuoden 2022 strategisissa epäonnistumisissa, Krotevytš huomauttaa.

Venäjän sodankäynti ei hänen mukaansa suinkaan perustu rationaalisiin kustannus-hyötylaskelmiin, vaan uskoon sen välttämättömyydestä, imperialistiseen revisionismiin ja logiikkaan, jossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mitkään uhraukset eivät ole liian suuria.

– Venäjä hyökkää – kyse ei ole kyvystä, vaan ajoituksesta ja olosuhteista. Mitä pitempään eurooppalaiset päätöksentekijät luottavat rauhoitteleviin, reaalimaailmasta irrallisiin analyyseihin, sitä vakavampi on shokki, kun todellisuus osoittaa ne vääriksi, hän kiteyttää.

I have reviewed the article “The Bear in the Baltics: Reassessing the Russian Threat in Estonia,” published by the European Council on Foreign Relations. Its authors, Jennifer Kavanagh and Jeremy Shapiro, conclude that Russia is currently incapable of carrying out a successful… — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) December 23, 2025