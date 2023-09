Venäjä harkitsee Whatsapp-kieltoa

Venäjä harkitsee suositun pikaviestintäpalvelu Whatsappin kieltämistä. Asiasta uutisoi ukrainalainen Euromaidan Press, arvostetun yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War-tutkimuslaitoksen tietoihin viitaten. Useat duuman ja liittoneuvoston jäsenet ovat jo kehottaneet viranomaisia ryhtymään toimiin palvelua vastaan, tarkoituksena entisestään vahvistaa Kremlin otetta venäläisestä tiedonvälityksestä.

Venäjä on jo aikaisemmin kieltänyt useita läntisiä palveluja ja sovelluksia. Facebookin ja Instagram suljettiin Venäjällä viime vuonna, ja palvelujen omistaja, somejätti Mega julistettiin äärijärjestöksi. Maan sensuuriviranomainen Roskomnadzor on myös uhannut ryhtyvänsä toimiin tietosanakirja Wikipediaa vastaan.

Whatsappin tuoreessa kanava-ominaisuudessa käyttäjät voivat jakaa päivityksiä ja kuvia, ja juuri tämä on kirvoittanut keskustelua palvelun tulevaisuudesta autoritaarisella Venäjällä. Roskomnadzor on ilmoittanut olevansa valmis rajoittamaan Whatsappin toimintaa Venäjällä, mikäli viestipalvelun kanavissa leviää ”kiellettyä tietoa”.