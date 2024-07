Venäjä halusi murhata Rheinmetallin johtajan – Teollisuutta on varoitettu Suomessakin

Puolustusalan jättikonserni Rheinmetall on yksi suurimmista aseavun toimittajista Ukrainalle. Torstaina yhdysvaltalaiskanava CNN kertoi, että tiedustelulähteet olivat saaneet keväällä vihiä, että Venäjä ja Venäjään liittyvät toimijat aikoivat murhata Rheinmetallin toimitusjohtajan.

Saksalaislehti Spiegel tiesi kertoa omien lähteidensä perusteella, että Saksan tiedustelu sai asiasta varoituksen yhdysvaltalaisilta kumppaneiltaan toukokuussa. Kyseessä oli, kuten odottaa saattaa, useamman toimijan hanke. Toimijat olivat kotoisin entisen Neuvostoliiton maista, ja ainakin yksi heistä oli Venäjältä. Osalla oli viisumi Schengen-alueelle, ja osa oli jo käynyt Saksan rajojen sisäpuolella mahdollisesti valmistelemassa murhahanketta.

Rheinmetallin toimitusjohtaja Armin Pappergerin henkilösuojausta lisättiin. Rheinmetallin pääkonttoriin ulkopuolelle ilmestyi poliisivartiointi. Spiegel tekee vertauksen aikoihin, jolloin terroristiryhmä Punainen armeijakunta murhasi useita yhteiskunnan päättäjiä.

Saksan tiedustelulla ei ollut kuitenkaan riittävästi todisteita pidättääkseen ketään Pappergerin murhahankkeesta. Spiegelin tietojen mukaan porukka oli tehtävää varten värvätty: ei siis Venäjän tiedustelupalvelujen omia upseereita, joita on viime vuosina kärähtänyt useissa terrori- ja murhahankkeissa ympäri Euroopan.

Eurooppalainen puolustusteollisuus on Venäjälle aivan ilmeinen kohde. Jo talvella 2023 Puolassa pidätettiin yli 10 paikalta palkattua Ukrainan ja muiden lähialueiden kansalaista, jotka valmistelivat sosiaalisessa mediassa tavattujen värvääjien toimeksiannosta esimerkiksi raideliikenteen sabotointia radalle, jonka kautta Puolan läpi kulkee lännen asetoimituksia Ukrainaan.

Toukokuussa Berliinissä paloi maan tasalle puolustuskonserni Diehliin kuuluvan yksikön metallitehdas. Samassa kuussa Norjan turvallisuuspoliisi PST varoitti, että sabotaasien uhka norjalaista puolustusteollisuutta kohtaan on kohonnut. PST viittasi ulostulossaan siihen, että mahdolliset sabotaasit toteutettaisiin todennäköisimmin juuri siten, ettei työn tilaaja selviäisi. Näin, koska PST:n mukaan Venäjä pyrkii välttämään Naton reagointia.

Norjalaisen asevalmistaja Nammon viestintä vahvistikin yleisradioyhtiö NRK:lle, että heitä on uhattu.

– On ollut tapauksia, jotka ovat saaneet meidät erityisen valppaiksi, Nammon viestintä sanoi.

Nammo-konsernin omistavat puoliksi Norjan valtio ja suomalainen Patria-konserni.

Suomessa Verkkouutiset on saanut useammasta eri lähteestä tiedon, että Norjaa vastaava varoitus on annettu puolustusalan toimijoille sekä useille muille kriittisen infrastruktuurin yrityksille. Kyse on ollut ainakin sabotaasien uhkaan varautumisesta.

Konkreettisesta uhkasta tai sen tarkemmasta kohdistumisesta ei ole kerrottu. Suposta kommentoitiin toukokuun lopulla Verkkouutisille, että supo käy osaltaan myös ennalta estäviä turvallisuuskeskusteluita eri sektoreiden edustajien kanssa.

Vuosikirjajulkaisunsa yhteydessä kuluvan vuoden maaliskuussa supo varoitti kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvasta uhasta. Toukokuun alussa se reagoi kansainvälisen median julkaisemiin tietoihin, jonka mukaan Venäjä valmistelee pommi-iskuja ja tuhopolttoja. Todellisuudessa näitä iskuja oli silloin jo tapahtunut useita.

– Yhtenä elementtinä on pikkurikollisten ja huligaanien palkkaaminen pikkurahalla tekemään pelottelukampanjoita, apulaispäällikkö Teemu Turunen sanoi HS:n kysyessä asiasta.

Esimerkiksi Latviassa oli jo tuossa vaiheessa paljastettu kokonainen sabotaasiverkosto, jonka jäsenissä oli ihmisiä, jotka värväsivät pikkurosvoja esimerkiksi tekemään tuhopolttoja Ranskassa ja poliittisia töhryjä Virossa. Yksi verkoston palkkaama nuori oli ollut Ukrainassa tekemässä polttopulloiskua jo tammikuussa 2022.

Suomea on puhuttanut kesäkuussa erityisesti vesilaitoksiin kohdistuva murtojen ja murtoyritysten aalto. Niiden tekijöistä ja laajemmista yhteyksistä toisiinsa tai muualle maailmaan ei toistaiseksi ole julkista tietoa. Osaa tapauksista tutkii keskusrikospoliisi.

Verkkouutiset kertoi huhtikuussa, että ”tavanomaisen” sabotaasin ohella Venäjän keinovalikoimaan saattaisi kuulua tulevaisuudessa myös järjestäytyneempi terrorismi. Sikäli Spiegel-lehden vertaus kauhua kylväneeseen Punaiseen armeijakuntaan ei ole tuulesta temmattu. Neuvostoliitto nimittäin tuki useita ideologista väkivaltaa harjoittaneita liikkeitä ympäri maailman, Neuvostoliiton vasallin Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasi tuki läntistä Saksaa riivannutta Punaista armeijakuntaa.