Yle: Suomalaisilla muutos asumisessa

Vuokralla asumisen suosio on kasvussa, kertoo Yle.

Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuvien määrä ylitti miljoonan vuonna 2023. Luku on sittemin jatkanut kasvuaan. Saman vuoden lopussa vuokralla asui 36 prosenttia kaikista asuntokunnista, joka on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2010.

Muutos selittyy usealla eri tekijällä. Yksi niistä on se, että omistusasumiseen on yhä vaikeampaa päästä kiinni.

Asuntojen hinnat ovat nousseet suurissa kaupungeissa ja yksinasuvien määrä on kasvussa. Samalla asuntolainan saaminen on hankalampaa. Myös maahanmuuton kasvulla on vaikutusta, sillä asunnon ostoon tarvitaan usein tukea puolisolta tai vanhemmilta.

Vaikutusta on myös asennemuutoksella. Siinä missä vuokra-asumista pidettiin aikaisemmin hetkellisenä elämänvaiheena opiskelujen aikana, on siitä tullut monelle vapaaehtoinen valinta.

Danske Bankin viime vuonna teettämän kyselyn mukaan alle 40-vuotiaat pitävät omistusasumista vähemmän järkevänä valintana kuin vielä pari vuotta aikaisemmin. Nykyisin omistusasunnon hankkimista piti järkevänä 63 prosenttia vastaajista, kuin vuonna 2022 luku oli yhdeksän prosenttia korkeampi.

– Osa voi arvostaa joustavuutta tai hyvää sijaintia niin paljon, että asuu ennemmin vuokralla, kommentoi Ylen haastattelema Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

Nyt nähdyllä kohti vuokra-asumista voi olla monenlaisia vaikutuksia.

Perinteisesti suomalaiset ovat säästäneet seiniin. Asuntolainaa maksaessa omaisuus on karttunut kuin itsestään. Tämä voi muuttua, jos rahaa ei saa samalla tavalla sukanvarteen vuokralla asuessa.

Pahimmassa tapauksessa suomalaisten talouskrisiinkestävyys voikin heiketä.