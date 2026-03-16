Venäjä estää Telegramia – vikailmoituksia tulvii

Venäjä on ryhtynyt estämään viestipalvelu Telegramin toimintaa, kertoo venäläinen talouslehti Kommersant. Viimeisimmän vuorokauden aikana kotinettiliittymien ip-osoitteista ei ole päässyt käyttämään Telegramia ollenkaan. Myöskään mobiilidatayhteys ei auta varsinkaan Moskovassa, jossa koko internetin toimintaa on rajoitettu ankarasti siten että vain erikseen sallituille sivuille ja sovelluksiin pääsee. Myöskään suurella osalla VPN-yhteyksiä Telegram ei enää toimi.

Sovelluksen käyttö on hankaloitunut valtavasti, vaikka Telegramia ei ole vielä virallisesti kielletty Venäjällä. Useiden lähteiden mukaan virallinen täyskielto on tulossa 1. huhtikuuta eli noin kahden viikon kuluttua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän digivalvontavirasto Roskomnadzor on kohdistanut Telegramiin useita rajoituksia jo aiemminkin. Esimerkiksi elokuussa puhelumahdollisuus estettiin kokonaan sekä Telegramista että Whatsappista. Tuolloin Roskomnadzor käytti perusteluna rikostorjuntaa: huijarit tykkäävät soittaa. Lokakuussa Telegramin toimintanopeutta heikennettiin pakolla. Jälleen syyksi tarjottiin rikollisuuden torjuntaa. Joulukuussa asiaan vihkiytyneet duumaedustajat vielä väittivät, ettei Telegramia kuitenkaan muka aiottaisi estää kokonaan.

Häiriöitä on alkanut ilmetä lisää pitkin alkanutta vuotta. Mobiilidatalla sovellus lakkasi toimimasta helmikuussa.

Kommersantin mukaan eri alueilla sovelletaan nyt erilaisia estoja, rajoituksia ja hidastuksia. Toiminta on kuitenkin estynyt ilmeisen laajasti, sillä venäläisten internet-palvelujen saatavuutta monitoroiva sivusto Sboy sai sunnuntain aikana käyttäjiltään lähes 13 000 ilmoitusta siitä, ettei Telegram toimi. Monet venäläislähteet uskovatkin nyt, että todellisuudessa Telegramin estäminen kokonaan on nyt alkanut.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Maanantaina moskovalainen Taganskin alueoikeus määräsi Telegramille myös 35 miljoonan ruplan eli noin 376 000 euron sakon. Perusteluna oli se että Telegram ei ollut poistanut tai estänyt Venäjällä laittomaksi pääteltyjä sisältöjä.

Telegram on venäläisille herkkä aihe. Lukuisat viranomaiset ja ministeriötkin käyttävät sitä yhä tänäänkin. Esimerkiksi suuri venäläinen uutistoimisto Tass on julkaissut Telegram-kanavallaan uutissähkeen noin kymmenen minuutin välein koko maanantain ajan. Venäjän ulkoministeriö oli maanantaina lounaisaikaan mennessä tehnyt sekin Telegram-kanavalleen yli 10 julkaisua.

Venäjä on yrittänyt viimeisen vuoden aikana tuoda Telegramin rinnalle oman, korvaavan vastikkeen nimeltä Max. Joulukuun lopulla moni myönsi, että sovellus lanseerattiin aivan keskeneräisenä eikä sen käyttöönotto ollut muutenkaan sujunut odotusten mukaisesti. Venäläiset eivät halua siirtää epävirallista viestintäänsä Maxiin – ja tämä on projektin suurin epäonnistuminen, totesi eräs riippumattoman Vjortska-uutissivuston lähde presidentinhallinnossa tuolloin.