Venäjä esitteli uuden pakote-Ladan: Ei enää turvatyynyjä tai ABS-jarruja

Venäjän hallituksen lehti Rossijskaja Gazeta kertoo, että Toljatissa aletaan tuottaa pakotteiden jälkeistä ”uutta yksinkertaistettua Lada Grantaa”. Uudessa Ladassa ei ole ilmatyynyjä, sähköistä vakautusjärjestelmää (ECS). lukkiutumattomia jarruja (ABS), törmäyksessä lukittuvaa kelauslaitetta (ELR) . Näihin järjestelmiin tarvittavia osia ei Venäjällä ole saatavissa tuontipakotteiden takia. Neuvostostandardien kannalta ajateltuna tämä ei kuitenkaan haittaa:

– Venäjän teillä on silti neuvostoaikaisia Lada 5:ia ja Lada 7:iä, joissa ei näitä hienouksia ole koskaan ollut, hallituksen lehti kirjoittaa.

Venäjän ilmailuteollisuuden liiton turvallisuuskomitea on ehdottanut Airbus- ja Boeing-koneiden lentämisen rajoittamista lailla. Hallintoa tukeva lehti Izvestija kuitenkin kirjoittaa, ettei tämäkään ole ongelma.

– Asiantuntijoiden mukaan mukaan minkäänlaisille rajoituksille ei ole tarvetta. Vuoden loppuun mennessä suurin osa ulkomaalaisvalmisteisista lentokoneista ei joka tapauksessa enää lennä korjausongelmien ja varaosien puuttumisen takia, kirjoittaa lehti viitaten pakotteiden aiheuttamiin ongelmiin.

Pakotteet vaikuttavat myös elintarviketilanteeseen. Moskovskij Komsomoletsin mukaan vuoden alusta keskeiset venäläiset elintarvikkeet, kuten sipuli on kallistunut 86 prosenttia, porkkana 58 prosenttia, punajuuri 52 prosenttia, sokeri 47 prosenttia, perunat ja omenat 40 prosenttia, kaali 37 prosenttia, margariini 34 prosenttia ja riisi 29 prosenttia.

– Kallistuva ruoka shokeeraa venäläisiä. Syitä on monia: logistiset vaikeudet, valuuttaheilahtelut, epärehellisten markkinatoimijoiden ahneus ja tietysti epäpätevä valtiollinen sääntely.

Venäläisvirkamies kuitenkin kertoo lehdelle, ettei tämä kuitenkaan haittaa, koska Neuvostoliitossakin pärjättiin.

– Osaa elintarvikkeista emme pysty tuomana. Pakkausten kanssa on myös joitain ongelmia. Tästä syystä osa tuotteista katoaa hyllyiltä ja uusia tulee tilalle, mutta tämä ei ole kriittistä kuluttajalle. Ei esimerkiksi Neuvostoliitossa kuluttaja etsinyt juuri tietynlaista suolakurkkua. Kurkut joko säilöttiin tai ne marinoitiin. Siinä kaikki!

Today’s Russian government paper unveils the new (but not improved) Lada: no airbags due to western sanctions. And sanctions are impacting other areas of the economy, too. #ReadingRussia https://t.co/YESsGETYX9 pic.twitter.com/5UvuSWLNVI

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 6, 2022