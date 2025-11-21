”Moskova ei ole missään saneluasemassa”

Viron parlamentin eli riigikogun puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalev Stoicescu kirjoittaa Eesti Päevalehden näkökulmassaan, että viime päivien kohu Yhdysvalloissa venäläisten kanssa laaditusta ”rauhansuunnitelmasta” vaikuttaa olevan ”myrsky vesilasissa”.

Stoicescu on taustaltaan pitkän linjan diplomaatti, joka on muun muassa johtanut Venäjän ja Viron välisiä rajaneuvotteluita sekä toiminut maansa Yhdysvaltain-suurlähettiläänä.

– Kyse on jälleen Venäjän esittämästä Ukrainan antautumisvaatimuksesta, jossa hyökkääjä ei tee mitään myönnytyksiä. Jos puhutaan realistisista lähtökohdista, ei ainoastaan Ukrainalla ole vaikea tilanne, mukaan lukien poikkeuksellinen korruptioskandaali, vaan myös Venäjä on suuressa hädässä.

Moskova osaa aina esittää vahvempaa kuin se on

Stoicescu huomauttaa, että mediassa mainitut Ukrainalta vaaditut myönnytykset ja Venäjän palkitseminen hyökkäyksestään ovat täysin perustelemattomia.

– Venäjä ei ole nyt eikä lähitulevaisuudessa sellaisessa valta-asemassa, että voisi tällaisia antautumisehtoja sanella. Eteneminen muutama kymmenen metriä kerrallaan valtavien tappioiden hinnalla Pokrovoskissa ja muualla ei kerro valta-asemasta, toteaa Stoicescu jatkaa:

– Moskova on toki taitava manipuloija, joka osaa maalata kuvan Venäjän voittamattomuudesta ja siitä, että se hyökkääjänä joka tapauksessa valtaa ne alueet, joita se itselleen vaatii.

Todellisuus on kuitenkin erilainen. Rosnefitin ja Lukoilin pakotteet astuvat voimaan 21. marraskuuta. Pian on tulossa Euroopan unionin uusi pakotepaketti. Öljyn maailmanhinta on samaten laskussa.

– Venäjällä ei ole syytä hurrata ja sanella ehtoja, vaan pikemminkin olla huolissaan.

Kirjoittaja huomauttaa, että vaikka salaneuvottelujoille Ukrainan suostumus vaikuttaa olevan toissijainen, mutta tosiasiassa niin ei ole, vaan se on todellinen ehto sodan lopettamiseksi.

– Kyllä, presidentti Zelenskyi on nyt ja lähitulevaisuudessa heikossa asemassa, kuten myös hänen johtamansa valtio, Ukraina, mutta se ei tarkoita halua ja valmiutta solmia rauha millä ehdoilla tahansa, huomauttaa Stoicescu ja jatkaa:

– Zelenskyi pelaa mukana, voi olla, että tapaa taas asian tiimoilta [Donald] Trumpin, mutta Ukraina varmasti ottaa huomioon Euroopassa vallitsevan näkemyksen. Ei ole syytä antaa periksi fataalisilla ehdoilla.

Venäjän tarkoitus on aiheuttaa kaaosta ja sumuttaa Trumpia

Stoicescun mukaan ”todennäköisesti myöskään tämä rauhanprosessivaihe ei johda minnekään, koska soimaan on pantu sama vanha Kremlin levy, joka ei ole tuottanut tuloksia aiemminkaan eikä nyt.”

– Venäjän todellinen tavoite on jälleen aiheuttaa diplomatia- ja mediakaaosta, jossa kukaan ei enää kunnolla ymmärrä, onko käynnissä oikeat rauhanneuvottelut, onko jokin vakavasti otettava rauhansuunnitelma jne.

Hänen mukaansa Venäjälle tärkeintä on, että ”Trumpia saa jälleen huiputettua ja vakuutettua, että Venäjä on kiinnostunut rauhasta, ja Moskova aikoo pitää sovitusta kiinni”.

– Uskooko joku oikeasti, että Venäjä jättää Donbasin demilitarisoiduksi, jos se jättäisi ne hyökkääjälle? Tai että Venäjä ottaa kuolemanvakaasti lupauksensa olla enää hyökkäämättä kenenkään kimppuun jatkossa, lisäten tästä vakuutuksen lainsäädäntöönsä? On varsin loukkaavaa, jos joku katsoo, että ukrainalaisten ja muiden eurooppalaisten pitäisi venäläisten lupauksia uskoa.

Stoicescu muistuttaa mistä koko näytelmässä on todella kyse.

– [Vladimir] Putin haluaa, että Trump keskeyttäisi Venäjän rankaisemisen ja Ukrainan avustamisen. Siihen tämä koko show perustuu. Jos USA tosissaan painostaa Ukrainaa ja Eurooppaa saaden nämä näyttämään sotahaukoilta, ja Venäjän rauhankyyhkyltä, se on lisäbonus Kremlille.