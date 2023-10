Yksi Venäjän johtavista propagandisteista Vladimir Solovjov syyttää televisio-ohjelmassaan Israelia ”julmasta” sodankäynnistä Gazan alueella terroristijärjestö Hamasin verisen hyökkäyksen jälkeen.

Hänen mukaansa Venäjän ”erikoisoperaatio” Ukrainassa on täysin erilainen, koska toisin kuin Israel, Venäjä ei koskaan katkaisisi viholliselta sähköä.

Tosiasiassa Venäjä käy laajaa ja raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Venäjän asevoimat pommitti ankarasti Ukrainan energiainfrastruktuuria ohjuksilla ja lennokeilla koko viime talven ajan. Venäjän uskotaan jatkavan iskujaan jälleen syksyllä ja talven aikana.

Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr on jakanut viestipalvelu X-tilillään pätkän Solovjovin lähetyksestä (jutun alla).

Solovyov accuses Israel of waging a "brutal" war against Gaza, unlike Russia's "special operation" in Ukraine

He says that unlike 🇮🇱, 🇷🇺 never cuts off its enemy's electricity, which makes you wonder why it was firing missiles at 🇺🇦 energy infrastructure all of last winter pic.twitter.com/D89oZXxeOH

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 11, 2023